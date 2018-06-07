《財富解碼－張嘉駒》解構投連險迷思

《財富解碼》投資相連保險（投連險）集投資與壽險於一身，既有人壽保障，也有投資機會

，是香港其中一種熱門的投資產品之一。近年，愈來愈多人留意市面上的「派息基金」。其實「

派息基金」是指該基金的派息類別股份。而保險公司亦開始在投連險中引入以「派息基金」為連

繫基金的「可派息的投資選擇」，揀選此類投資選擇有非保證利息分派，猶如製造現金流，靈活

性高。而大家在投資投連險或「可派息的投資選擇」之前，要先釐清三大迷思，自然能安心選擇

，提升財富增值的機會。



＊迷思一：投連險投資年期長，投保後是否可以懶理？＊



投連險屬於有人壽保險成分的投資產品，投保人在作出投資決定後別因為打算長線持有而置

之不理。相反，投保人應定期檢視投資組合。並同時掌握資產組合「再平衡」

（ｒｅｂａｌａｎｃｉｎｇ）的觀念；「再平衡」是指重整投資組合，將資產配置恢復原先設定

的比例。因為市場有波動，我們原本設定好的不同投資選擇的投資比例，在一段時間後，由於各

投資選擇漲跌狀況不一，而導致投資比例與最初設下的比例有差別，因此需要重整投資組合，按

自己的風險承受程度慎選不同的投資選擇，以將風險控制於自己可接受水平。



＊迷思二：「可派息的投資選擇」中利息愈高愈好？＊



「可派息的投資選擇」吸引之處是除了有機會賺取中長線潛在回報外，更有非保證利息分派

，不過大家要留意，不同投資選擇有不同的派息政策及風險，因此，投資者別盲目追求高息的投

資選擇。反而更重要的是，在建構投資組合時，要根據自己可接受風險水平與回報進行資產配置

，並進行不同資產類別或是投資地域的分配，以建構多元的投資組合分散風險。



＊迷思三：「供款假期」可輕易使用嗎？＊



另外，投連險一般設有「供款假期」（Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｈｏｌｉｄａｙ），作用是給予投

保人較大彈性，在有特別財務需要時暫停供款。例如，投保人可能因病或受傷，而要暫停工作一

段時間，這時就可以考慮申請「供款假期」，讓自己專心休養，待痊癒回復工作後再繼續供款。

不過，「供款假期」是不可以輕率使用的。大家要明白投連險屬長期投資產品，透過持之以恆定

期供款，可以發揮平均成本法的威力，若然停止供款太久，平均成本法的效力相對減弱。因此投

保人要盡量根據保單既定的供款年期進行供款，以達成最初投保時所定下的理財目標。

投連險屬投資產品，價格可升亦可跌，亦有機會損失本金，不過，大家只要認識清楚每種投

資產品的特點，並細心考慮，按不同人生階段、投資取向、風險承受能力等作出精明投資策略，

自然能夠建構切合自己理財需要的組合，為自己的財富輕鬆增值！

《友邦香港及澳門首席財富管理總監 張嘉駒》

