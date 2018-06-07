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即市新聞

07/06/2018 14:54

《策略縱橫－陳寶明》山雨欲來風滿樓

　　《策略縱橫》過去一個月，在地緣政治和貿易保護主義抬頭下，市場忽上忽下，特別是新興
市場例如阿根廷和土耳其出現危機，投資者信心轉為脆弱，大有山雨欲來風滿樓之勢。
　　經濟方面，美國的經濟數據亮麗，美國５月新增就業高於預期，失業率接近５０年低點；５
月份ＩＳＭ製造業採購經理指數，由前１個月前的５７﹒３，升至５８﹒７，高於市場預期的
５８﹒２，加強美加息的預期。
　　歐洲則差強人意，歐元區５月綜合採購經理人指數增長趨緩，黯淡的前景展望暗示未來數月
的經濟動能恐進一步減緩。加上歐元區第１季經濟增長放緩及意大利政治危機出現，推遲歐央行
加息及減少債券購買計劃行動。
　　日本通縮憂慮揮之不去，日本央行在實施大規模量化寬鬆政策五年之後，仍未能達成２％通
脹目標，令人擔心其政策可持續性。
　　可幸中國經濟仍是向好，世界銀行發表最新中國經濟報告顯示，中國今明兩年經濟增速預期
不變，分別維持在６﹒５％和６﹒３％，並指出，中國的外部風險已變得更為突出，有４點因素
恐導致經濟增長逐漸放緩。包括相對較緊的貨幣和財政政策組合、全球貿易增長趨緩、在解決工
業產能過剩和環境可持續性問題的改革舉措，以及減少宏觀經濟下滑的措施。加上中美貿易談判
仍是全球焦點所在，特朗普政府之善變及老奸巨滑，中國以不變應萬變，但中興被制，只能處於
下風。美國放話放棄北美自由貿易協議，對加拿大和墨西哥採取分化手段，對歐盟不假辭色，令
貿易保護主義影響全球貿易發展，使市場短期無所適從。
　　６月美國聯儲局將開會議息，預料加息的機會超過９０％，引致美元持續走強，恐增加美元
債務償付成本危機，對負美元債券的新興市場大大不利。其實五月份國際熱錢已開始撤離大債國
家，引發新興市場「５月大屠殺」。光這個月，阿根廷披索兌美元急貶１４％，土耳其里拉重貶
９％、巴西里爾挫跌６％，受到義大利拖累的歐元貶值２％；儘管阿根廷及土耳其分別將主要利
率提升至４０％及１６﹒５％，市場資金流走仍然嚴重，宣告過往新興市場長達３年的降息周期
結束，投資者要小心重新配置新興市場基金的比重。
　　如果６月美國加息後，香港銀行愈來愈難抗拒加息壓力，由於香港是全球最自由市場，資金
可以隨時流走，超低利息年代將要結束，投資者要有心理準備，減少債務負擔，切不可心存僥倖
。《退休投資顧問及經濟師　陳寶明》

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