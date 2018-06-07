《積金人語－陸劍平》強積金ＤＩＳ「懶人包」投資法

《積金人語》在現今這個資訊爆炸的年代，要掌握天下事實在不易。不過，近年在網絡上流

行一種名為「懶人包」的簡報，制作人會擷取事件的重點作出精闢闡述，讓沒時間或無從入手的

人，也能在短時間內了解相關議題。其實，強積金也設有類似「懶人包」投資法，例如目標日期

基金，以及於去年４月１日推出的預設投資策略（ＤＩＳ），為不諳投資的成員提供一個簡單的

資產增值投資策略，更可節省管理帳戶的時間。



ＤＩＳ與目標日期基金都是一個適合退休投資的長線策略，兩者都具備風險隨年齡而降低及分散

於環球市場的特點。ＤＩＳ由兩個混合資產基金組成，包括核心累積基金及６５歲後基金，５０

歲以下的成員其供款會全數投資於核心累積基金，隨後每年自動增加６５歲後基金的投資比例，

直至６４歲後，成員帳戶內的所有強積金均會投資於６５歲後基金。ＤＩＳ另特點是設有收費上

限。



＊較多年輕成員願意採用ＤＩＳ＊



根據積金局數據顯示，截至今年３月底，約２５％的新增強積金帳戶是按ＤＩＳ投資，相信

部分成員是因為認同ＤＩＳ低收費的投資策略，主動或非主動地將其強積金按ＤＩＳ進行投資。

在ＤＩＳ推出前，近４０％的預設安排是投資於強積金保守基金。相比保守基金，採用環球市場

分散投資策略的ＤＩＳ長遠或可成員帶來較佳的回報，另外，數據亦顯示有近六成投資於ＤＩＳ

的帳戶持有人是４０歲以下，或反映有更多年輕成員開始留意強積金，並願意採用ＤＩＳ，相信

可助他們更有效地管理帳戶，同時制訂合適的投資策略。

不過，成員需要留意，ＤＩＳ一樣涉及投資風險，其短期表現仍會受相關資產如股市及債市

波動所影響。而且不設保證回報，另外由於是採用環球分散的投資方式，ＤＩＳ回報表現會較偏

向平穩，假如單一市場或資產類別的表現特別優秀，ＤＩＳ旗下基金未必會同樣受惠而大升，大

幅跑贏大市的機會相對較低。



＊不同計劃回報存在差異＊



此外，不同ＤＩＳ的管理方式、投資地區及資產組合都會有所不同，從而影響基金回報。以

過去一年的表現為例，不同的核心累積基金的回報由７﹒２％至１６﹒０％不等，６５歲後基金

的最低回報為１﹒８％，最高則達５﹒２％。由此可見，雖然ＤＩＳ是劃一的投資策略，唯不同

計劃的基金回報也存在一定差異。

每個人對管理強積金的心態不盡相同，若真的對投資毫無概念或是生活過於忙碌的成員，

ＤＩＳ的確是一個不錯的「懶人包」投資策略。不過，投資是一件非常個人化的事，而ＤＩＳ只

是其中一套投資策略，未必適用於所有人，因此成員最好先了解計劃的細節，以及個人投資目標

和承受風險能力，以便作出正確的投資決定。《富達國際香港退休金業務總監 陸劍平》

