【一地兩檢】官員料最快今晚７時半發言，條例草案隨即付諸表決

《經濟通通訊社７日專訊》立法早前會否決公民黨陳淑莊就「一地兩檢」條例草案提出的中

止待續議案後，重新進入二讀辯論。梁君彥指，二讀辯論的剩餘時間仍有約７小時，他會在大約

７點半邀請官員發言，然後進行表決。

立法會主席梁君彥指，本預留了８小時予議案二讀辯論，然而在二讀辯論開始不足４０分鐘

，已有議員提出中止待續，而中止待續議案已討論了超過９小時。

梁君彥批評多名議員在辯論時發言離題，及利用規程浪費時間，指他們應嚴格按照《議事規

則》辯論。（ｃｗ）（ｚｚ）

