【一地兩檢】草案未能表決，梁君彥停會句鐘後宣布休會下周三再續

《經濟通通訊社６日專訊》立法會二讀辯論「一地兩檢」條例草案，至晚上７時許，立法會

主席梁君彥不再容許議員在二讀辯論中發言，引起民主派不滿，多人提出規程問題質疑梁君彥的

決定。梁君彥暫停會議超過一小時處理。他恢復會議後指，看不到可繼續開會，決定現時先休會

，下周三（１３日）續會。「一地兩檢」草案未能於今晚進行表決。



＊梁終止發言時間惹民主派鼓譟＊



梁君彥今日下午曾表示會在大約７時半邀請官員發言，然後進行二讀表決。至晚上７時許，

梁君彥以時限已到為由，強行終止議員發言時間。其決定引起民主派議員鼓譟，認為扣除不在席

及建制議員後，整體發言時間僅個多小時，不會大幅拖慢審議進度；但要求遭梁君彥拒絕，民主

派遂再提出多項規程問題，及質疑梁氏違反議事規則。



＊民主派諷因快得慢＊



民主派在休會後表示，梁君彥今次之舉是因快得慢，若以暫停會議的時間讓未有發言的議員

發言，相信已經足夠，甚至可投票表決。公民黨陳淑莊批評，二讀過往一直每名議員都有一次發

言機會，每次１５分鐘，等於已有尚方寶劍讓主席控制時間和發言內容，但他仍要「落閘」是無

足夠理據。他們又批評梁君彥逐朱凱廸出議事廳並不合理，質疑梁是針對個別民主派。

民主派會議召集人莫乃光指，不知道梁君彥下星期會如何重開會議，但民主派一定會堅持立場，

要求讓所有已按掣但未發言的議員發言。



＊梁君彥批泛民竭力阻撓議案通過＊



梁君彥事後見記者時表示，下星期續會後，將會按《議事規則》處理。被多次追問會否讓未

發言的議員發言，他僅重申會按《議事規則》，希望大家給予時間考慮如何處理。梁君彥強調，

如議員是真正認真審議，他會彈性處理時間。惟他亦點名批評泛民主派是「用盡所有力量阻撓議

案通過」。

梁君彥早前表明限３６小時內完成「一地兩檢」草案的餘下立法程序，其中二讀、全體委員

會階段和三讀，分別僅預留８、２２和６小時，流會時間亦計算在內。（ｃｗ）（ｚｚ）

