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即市新聞

07/06/2018 11:50

《缸邊麗評－熊麗萍》物業管理堪留意，潛力股份逐隻捉

　　《缸邊麗評》近期一直推介的飲料、食品、醫藥股表現相當不錯，大家無妨繼續持有，另一
同樣屬內需的板塊是物業管理服務，亦值得跟進。
　　目前本港上市規模較大的物業管理公司，主要有中海物業（０２６６９）、綠城服務
（０２８６９）、彩生活（０１７７８）、雅生活服務（０３３１９）及本月將以介紹方式上市
的碧桂園服務（０６０９８），而較小型的則有中奧到家（０１５３８）及祈福生活服務
（０３６８６），由於部分股份上市時適逢大市急跌，去年亦沒有相關股份上市，令市場對這個
板塊的注意力不多。
　　但中美貿易爭拗（尤其是中興通訊（００７６３）被制裁事件發生後），令市場偏向內需股
作投資，而物管公司也正正是內需板塊之一。其實，只要內地房地產銷售增長，對物業管理服務
的需求也只會有增無減，加上內地居民在生活質素方面的提升，與及目前住房均以大型項目為主
，也為物業管理服務公司提供商機。
　
＊不受房產限制影響＊
　
　　物業管理公司與地產發展商的最大分別是，前者屬輕資產企業，後者則是資金需求大的重資
產企業。以目前市場憂慮資金緊絀，以及政府對房地產的限制政策環境下，物業管理公司明顯是
不受影響，而他們的業務前景主要是視乎所獲得的物業管理面積及未來增長；愈具規模的物管公
司，在成本及業務效益方面也會更大。
　　目前在港上市的物管公司均由物業發展公司分拆出來，享有母公司將旗下物業交付其管理的
優勢，而母公司規模愈大，相關的物管公司也可望有較佳的業務增長潛力。
　　以目前管理的物業面積作計算，彩生活的規模為最大（去年底集團直接管理的物業面積為
４﹒０４億平方米），其次為中海物業及綠城服務（兩者均有１﹒３億平方米物業管理面積），
而即將上市的碧桂園服務旗下管理的面積亦相若，有１﹒２３億平方米，去年經營收入則達１０
億元人民幣，高於規模相近的中海物業及綠城服務（分別為８億元及９﹒４億元）。
　
＊雅生活有條件追升＊
　
　　以估值而言，中海物業、雅生活及彩生活之股值仍屬合理及有吸引，而雅生活在規模上雖不
及其餘兩家，但該股於今年２月分拆上市適逢大市急挫，目前股價只高於招股價（１２﹒３元）
約兩成。有條件追升。
　　碧桂園服務分拆上市正值物管公司受捧，大家可留意上市後的股價表現及買入機會，筆者估
計物管公司板塊逐步壯大，將吸引多投行及投資者關注，值得繼續跟進及吸納上述建議股份。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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