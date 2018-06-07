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即市新聞

07/06/2018 15:16

《股金豐采－涂國彬》恐慌情緒減弱，風險資產反彈　

　　《股金豐采》隨著擔憂情緒回落，風險偏好升溫，股市近期表現樂觀，然而風險事件仍伴隨
左右。
　
　　市場情緒主要受到歐洲政局不穩定，尤其是意大利和西班牙政治動盪以及美國發起的全球貿
易戰的影響，投資者一度相當謹慎，擔心事態發展最終會影響到全球經濟增長。好在這樣的擔憂
目前有所消化，恐慌指數ＶＩＸ已經連續下跌四日至１２水平樓下。
　
＊科技股重拾動能＊
　
　　在科技股的帶動下，尤其是蘋果股價連續四日創新高，其他科技股再度強勢，著實給市場帶
來賺錢效應，昨日（６日）美國銀行股也啟動，普遍上漲。美國三大股指連續走高，道指突破兩
萬五，納指創新高，標普連漲四日。
　
　　港股市場的科技股也受到提振，再次吸引資金，加上中興（００７６３）傳已經簽署解除禁
令初步協議，市場情緒恢復，該板塊明顯跑出，騰訊（００７００）亦從低位反彈，連續上漲六
日。但今日（７日）開始不少科技股有回吐的壓力，需要關注。
　
　　恆指同樣增強動能，不但升破阻礙已久的三萬一，更朝著三萬二水平上攻，只是成交未能有
太好的配合，恐怕上行空間還是相對有限。內地股市雖然在入摩後受到關注和追捧，但大盤還是
相當疲弱，技術走勢和氣氛不佳，恐怕還是要防守心態對待。
　
＊美股強歐股弱＊
　
　　相對而言，歐股就沒有美股強勁。一是政局問題尚未穩定，二是貿易戰仍在發酵，市場擔心
Ｇ７峰會，三是歐央行活在下周討論結束量寬，歐股目前漲跌互現，但整體偏弱，進行整固。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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