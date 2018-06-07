《投資心得－潘鐵珊》維信金科配合大數據應用及機器學習技術分析

《投資心得》維信金科（０２００３）為國內一家領先的獨立線上消費金融服務供應商。根

據弗若斯特沙利文報告，截至去年底，集團為國內排名前十的獨立線上消費金融服務提供者（以

貸款未償還本金餘額計算），而其卡貸產品系列更是國內信用卡餘額代償市場排名第一，約佔１

６﹒４％的市場份額。集團進一步加強純貸款撮合模式，以開發一個輕資本業務模型。集團擁有

約５２２０萬名註冊用戶，其貸款放貸操作高度自動化，受「智能信貸」技術推動，借款人可一

天２４小時、每周七天在線申請信貸並接收公司的信貸決策。



＊國內日漸接受網絡消費信貸產品＊



集團以名為「蜂鳥系統」的風險管理系統，將應用大數據及機器學習技術分析，令集團得以

對潛在借款人進行篩選，並以具有競爭力的價格，向其提供高相關性的信貸產品。集團擅長於在

可管理的風險水準及高效的資金流量之間取得最佳平衡，保持其線上消費金融市場中的地位。

國內信用卡代償環境漸成氣候。信用卡市場中貸款的未償還本金餘額預計到２０２２後將增

至人民幣２０﹒０５萬億元，至２０２２年的複合年增長率為２９﹒２％。隨著國內信用卡餘額

代償市場迅速發展，將能為在傳統銀行未獲滿足的信用卡持有人根據其消費需求進行融資活動。

在國內強勁的消費增長的推動下，在線消費金融市場隨著過往數年互聯網及手機滲透率的不斷提

高而錄得顯著增長。隨著技術基礎設施的發展，相信國內消費者日漸接受網絡消費信貸產品。集

團現正進行招股，投資者可留意。《天宸康合證券有限公司投資總監 潘鐵珊》（本人沒有持有

相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

