【擁抱新經濟】中證監出新規，獨角獸、紅籌可發ＣＤＲ或ＩＰＯ

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國證監會昨天（６日）深夜連發９文，包

括正式實施《存托憑證發行與交易管理辦法（試行）》，８個配套規則《首次公開發行股票並上

市管理辦法》，《首次公開發行股票並在創業板上市管理辦法》等亦同時頒布。這一系列制度的

發布實施，為創新企業在境內發行股票或ＣＤＲ做好了制度安排。

中證監負責人表示，符合試點條件的紅籌企業，可優先選擇通過發行ＣＤＲ在境內上市；符

合股票發行條件的也可選擇發行股票。符合試點條件的境內企業，可直接在境內市場ＩＰＯ。

《ＣＤＲ辦法》明確了存托憑證的法律適用和基本監管原則，對存托憑證的發行、上市、交

易、信息披露製度等作出了具體安排。修改後的《首發辦法》和《創業板首發辦法》，明確規定

符合條件的創新試點企業不再適用有關盈利及不存在未彌補虧損的發行條件。

《試點創新企業境內發行股票或存托憑證並上市監管工作實施辦法》中對對試點企業選取標

準進行了細化完善，明確了試點企業的審核程序。符合試點條件和發行條件的企業，可以按照相

關程序申請納入境內首次公開發行股票或存托憑證。



＊即日起可遞送申請，嚴控籌資規模和發行節奏＊



此外，《試點創新企業境內發行股票或存托憑證並上市監管工作實施辦法》，《中國證監會

科技創新諮詢委員會工作規則（試行）》，《公開發行證券的公司信息披露編報規則第２３號

試點紅籌企業公開發行存托憑證招股說明書內容與格式指引》，《試點紅籌企業公開發行存托

憑證並上市申請文件》，《保薦創新企業境內發行股票或存托憑證儘職調查工作實施規定》以及

《公開發行證券的公司信息披露編報規則第２２號 創新試點紅籌企業財務報告信息特別規定

（試行）》這６份文件分別從信息披露，財務報告製訂，申請文件格式，中介機構盡職調查等多

角度對ＣＤＲ進行了制度層面的完善。

擬參與試點的創新企業，經具有經驗的保薦機構全面、審慎核查後，認為完全符合試點標準

、發行條件和各項信息披露要求的，可以向中證監提出納入試點和公開發行股票或存托憑證的申

請。

未來，中證監將根據試點情況加以改進完善，條件成熟時，逐步擴大試點企業範圍。中證監

並表示，將嚴格掌握試點企業家數和籌資數量，合理安排發行時機和發行節奏。



＊成立科技創新諮詢委員會提供專業的諮詢和建議＊



按照資本市場創新企業試點實施方案，中證監將成立科技創新諮詢委員會，提供專業諮詢意

見。負責向中證監以及發審會、併購重組委、滬深交易所、全國股轉公司提供專業的諮詢和政策

建議。

６日下午，招商、華夏、南方、匯添富、易方達、嘉實等６家公司公募戰略配售基金順利獲

得批文，上限規模總計可達３０００億元。意味著首批以戰略配售股票為主要投資標的的基金即

將面市，這些基金可投資以ＩＰＯ、ＣＤＲ（中國存托憑證）形式回歸Ａ股的科技巨頭。

