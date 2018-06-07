【債務風險】國儲能源擬以注資償還１﹒５億美元南韓債券

《經濟通通訊社７日專訊》具國企背景中國國儲能源化工集團月前出現債務違約事件，其未

能兌付５月１１日到期的３﹒５億美元債券，觸發其他票據交叉違約。於該到期日前三日（５月

８日），集團在南韓發行１﹒５億美元５﹒５５％票息債券，今年１１月到期。

南韓投資人早前會見國儲能源高管，擔心集團無法償還該等南韓債券。今日外電引述南韓評

級機構ＮＩＣＥ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ Ｓｅｒｖｉｃｅ高管指，國儲能源擬通過資本注入等措

施，以償還該等債券。國儲能源執行總裁林建邦對此不予置評。

