【禁制中興】中興通訊ＡＨ股估值遭富國基金下調

《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國實施

晶片禁制令，早前事件進展見曙光。惟富國基金今日公告，自即日起，對旗下證券投資基金持有

的中興通訊股份進行估值調整，Ａ股估值下調至２０﹒０４元人民幣；港股估值下調至

１６﹒３８港元。（ｅｙ）

