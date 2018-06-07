《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國實施
晶片禁制令，早前事件進展見曙光。惟富國基金今日公告，自即日起，對旗下證券投資基金持有
的中興通訊股份進行估值調整，Ａ股估值下調至２０﹒０４元人民幣；港股估值下調至
１６﹒３８港元。（ｅｙ）
07/06/2018 18:49
【禁制中興】中興通訊ＡＨ股估值遭富國基金下調
《經濟通通訊社７日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）早前遭美國實施
晶片禁制令，早前事件進展見曙光。惟富國基金今日公告，自即日起，對旗下證券投資基金持有
的中興通訊股份進行估值調整，Ａ股估值下調至２０﹒０４元人民幣；港股估值下調至
１６﹒３８港元。（ｅｙ）
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