【債務風險】重慶龍湖重新提交文件，發債額大減近四成至５０億

《經濟通通訊社７日專訊》據《騰訊一線》報道，龍湖地產（００９６０）內地實體公司重

慶龍湖擬發行的一筆小公募債券，項目狀態變更為「已回復交易所意見」。重慶龍湖於６月１日

重新提交了債券募集說明書等相關文件，此前重慶龍湖擬發行的８０億額度已經縮減為５０億。

近期以來，房企發債處於日益收緊的狀態，碧桂園、富力地產、合生創展等多家開發商申請

發行的債券都被「中止」。（ｂｉ）

