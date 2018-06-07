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即市新聞

07/06/2018 11:21

【Ａ股評論】瑞銀：ＭＳＣＩ中國指數有上升空間，籲加碼中國股票

　　《經濟通通訊社７日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師陳彥甫發表報告表示，
５月份，ＭＳＣＩ中國指數是亞太區唯一實現正回報（以美元計價）的股市。該市場受益於企業
獲利穩健、宏觀環境有利以及估值便宜等有利因素。今年第一季企業盈餘增長保持穩健，總體股
本回報率（ＲＯＥ）繼續自２０１６年的低點回升，主要受利潤率擴張帶動，相信ＭＳＣＩ中國
指數仍有上行空間，因此在地區戰術資產配置中維持對中國股票的加碼立場。

＊５月ＭＳＣＩ中國指數跑贏地區市場，維持加碼中國股票＊

　　報告指，儘管外部不確定性揮之不去，ＭＳＣＩ中國指數５月份的回報率仍達到１﹒４％，
成為亞太地區唯一取得正回報（以美元計價）的市場。醫療保健、必需消費品和公用事業等防禦
型類股表現突出，顯示投資者的風險偏好仍較低。資訊科技（ＩＴ）行業在５月份也跑贏大盤，
一舉扭轉３、４月時的頹勢。最不看好的材料和電信等類股都跑輸大盤，在不確定性籠罩市場之
際，投資者紛紛避開基本面較弱的行業。
　　報告又指，年初以來，高頻經濟指標表現平穩，房地產開發回暖以及穩健的零售銷售數據，
填補了固定資產投資放緩的衝擊。儘管信貸增長減速，但決策者支持實體經濟的決心日益明顯，
近期央行下調存款準備金率就是明證。在地區戰術資產配置中維持對中國股票的加碼立場。
　　另外，在近期對「新經濟照亮中國前景」投資主題進行獲利了結。投資者可以考慮ＣＩＯ新
推出的兩個聚焦中國長期結構性消費增長的投資主題。（ｂｉ）

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