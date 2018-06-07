《思前想後－郭思治》港股本月焦點落在藍籌股身上

《思前想後》傳統而言均有五窮六絕之智慧，惟今年５月大市該不算窮，如騰訊（００７０

０）之股價於月內便由３７５﹒４０急升至４２４﹒２０，另舜宇光學（０２３８２）之股價亦

自１２７﹒６０急升至１６４﹒００，其他如教育股及藥業股亦出現不同程度之升幅，足見大市

整體雖仍處待變之中，但股價表現實不算差，到６月份，相信情況仍會繼續，惟可能市場之焦點

會漸方在主要恆指成分股身上，因一旦不明因素掃除，大市該可伺機先上試５月１４日之高位３

１５９２點，繼而再上試３月２１日之高位３１９７８點，當然，其時大市之成交金額能否配合

將成關鍵。



＊最差時刻之占，只待資金配合＊



港股自踏進第二季，整體表現確已漸轉穩，雖技術上仍處中期調整之勢頭中，惟大市已續步

擺脫續往下試低位之弱態，此點從月內之波幅方面可測覺得到。先說４月份，恆指是自４日之低

位升至１２日之高位３１０９４點，即形態上屬先低而後高，而月內之波幅為１５７６點，到５

月份，恆指是自７日之低位２９７９１點升至１４日之高位３１５９２點，形態上同樣屬先低而

後高，而月內之波幅更擴闊至１８０１點，至６月份，恆指暫時是由１日之低位３０３６３點升

至６日之高位３１３３２點，即形態上暫屬先低而後高，而波幅則在四個交易日內已有達９６９

點，單從技術上看，大市於第二季已連續兩個月出現先低后高之形態，表示大市雖暫仍未能重展

新升浪，惟在資金部署下，最差之時刻該已過，只要資金之入市態度轉勇，大市該可伺機發展新

一潮之升浪，當然，如成交金額仍然偏疏，則大市仍將處波幅性之上落市。



＊維信金科收益料可高速增長＊



即將招股之維信金科（０２００３）是中國一家領先的獨立線上消費金融服務提供商，致力

於為未得到充分服務的借款人提供快速，順利，度身制定的解決方案。至２０１７年底止計，以

貸款未償還本金額計，集團是中國排名前１０名的獨立線上消費金融服務提供者，在中國信用卡

月代償市場更屬排名第一，約佔１６﹒４％的市場份額，在線上金融服務供應商中，集團是少數

擁有可直接，實時及以官方授權的讀寫方式訪問中國人民銀行征信中心消費者信用數據庫的獨立

機構之一，目前集團擁有５２﹒２百萬名註冊用戶，其中３６﹒４百萬名的身份已獲核實。

維信金科具線上概念，集團之用戶多惟年青一族，由於貸款人均會重視個人之信貸記錄，故

違約風險極低，且相關貸款均需在年內分期癱還，故營運模式該有利集團之進一步發展。在互聯

網之大時代下，集團未來之收益可高速增長，投資者可在招股期間稍作關注。《民眾證券董事總

經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

