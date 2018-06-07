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即市新聞

07/06/2018 09:28

【擁抱新經濟】中證報：創新企業上市非「抽血」，市場存兩大誤讀

　　《經濟通通訊社７日專訊》中證監昨（６日）深夜發布中國存託憑證（ＣＤＲ）管理辦法，
支持創新企業在境內發行股票或存託憑證。官媒《中國證券報》發表頭版評論文章，指創新企業
首次公開發行（ＩＰＯ）或ＣＤＲ試點主要面臨兩大誤讀，包括從市場「抽血」及剝削其他中小
創新企業的上市機會，認為市場參與者應理性呵護，不應戴有色眼鏡「棒喝」或「捧殺」。
　　對於「抽血」，文章認為，監管部門早已明確表示，試點將嚴格按標準和程序甄選企業，意
味監管部門將嚴把入口、寧缺毋濫，不會出現試點企業一哄而上的局面。在Ａ股市場實現ＩＰＯ
常態化背景下，一二級市場已形成相對成熟、有效的流動性調節機制。
　　對於剝削其他中小創新企業的上市機會，文章強調，沒有納入試點企業的正常ＩＰＯ渠道暢
通，而那些經營情況良好、營評規範、符合發行條件的企業，都可按現有程序提交ＩＰＯ申請，
正常審核。至於未盈利企業上市在ＩＰＯ發審制度方面已實現重大突破，將惠及大量、符合條件
的創新創業企業，認為整體市場主流聲音是樂見創新企業ＩＰＯ或ＣＤＲ試點，熱盼分享創新經
濟發展紅利。

＊試點企業不等於「獨角獸」企業＊

　　文章又指，新事物亦代表新機遇，市場亦對創新企業ＩＰＯ或ＣＤＲ試點有誤解而「捧殺」
新規。
　　市場將試點簡化或泛化為「獨角獸」企業上市，再加上企業自我標榜、媒體的「標題黨」宣
傳、部分中介機構商業化推廣等因素推波助瀾，給投資者營造出一種「獨角獸」企業「氾濫成災
」的錯覺。但實際上，試點企業是少數符合條件的創新企業，總體上門檻亦較所謂「獨角獸」企
業標準高。
　　市場亦誤以為參與投資試點企業是穩賺不賠，文章認為，近期香港市場出現一些所謂「獨角
獸」企業破發的現象就值得反思，亦給內地投資者敲響警鐘。試點企業股價會受公司基本面、市
場情緒、投資熱點等諸多因素影響而發生波動，呼籲投資者不要抱著「炒新」心態盲目跟風炒作
，避免不必要的損失。（ｋｌ）

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