【聚焦人幣】阿根廷稱與中國討論延長貨幣互換協議

《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述阿根廷內閣首席部長培尼亞

（Ｍａｒｃｏｓ Ｐｅｎａ）表示，由於近來金融震盪，阿根廷正在在與中國討論延長貨幣互換

計劃。去年中阿已將７００億元人民幣的雙邊互換協議延長三年。

前阿根廷總統費爾南德斯２００９年時簽署了中阿之間第一份貨幣互換協議，為阿根廷政府

日益下降的儲備補充實力，以支付能源進口及償付政府債務。

中阿第二次簽署貨幣互換協議是在２０１４年。該貨幣互換讓阿根廷得以提高外匯儲備，以

人民幣支付中國進口產品。（ｌｃ）

