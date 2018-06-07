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07/06/2018 10:39

【聚焦人幣】阿根廷稱與中國討論延長貨幣互換協議

　　《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述阿根廷內閣首席部長培尼亞
（Ｍａｒｃｏｓ　Ｐｅｎａ）表示，由於近來金融震盪，阿根廷正在在與中國討論延長貨幣互換
計劃。去年中阿已將７００億元人民幣的雙邊互換協議延長三年。
　　前阿根廷總統費爾南德斯２００９年時簽署了中阿之間第一份貨幣互換協議，為阿根廷政府
日益下降的儲備補充實力，以支付能源進口及償付政府債務。
　　中阿第二次簽署貨幣互換協議是在２０１４年。該貨幣互換讓阿根廷得以提高外匯儲備，以
人民幣支付中國進口產品。（ｌｃ）

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