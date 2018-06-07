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07/06/2018 13:27

【擁抱新經濟】安信證券：ＣＤＲ不會對市場造成過大流動性衝擊

　　《經濟通通訊社７日專訊》中證監正式發布ＣＤＲ管理辦法，並同時公布８份配套文件。安
信證券分析認為，ＣＤＲ發行大致會帶來１１５９－５２８０億人幣的融資需求，但這並不會對
市場造成過大的流動性衝擊。首先，因為ＣＤＲ是新型融資工具，監管層在推進的時候也會掌握
節奏；其次，雖然ＣＤＲ是市場新增融資需求，但對於全市場來說更主要是要去看整體的總融資
需求；最後，從歷史情況看，僅僅通過融資需求上升判斷股市走勢也是不全面。（ｌｃ）

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