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即市新聞

07/06/2018 09:12

【擁抱新經濟】中證監明確試點創新企業：市值２千億、估值２百億

　　《經濟通通訊社７日專訊》中證監正式發布實施，創新企業試點發行股票ＩＰＯ或ＣＤＲ管
理辦法的配套文件，對已上市紅籌企業２０００億市值的具體計算方法，未上市紅籌企業２００
億元估值的確定方式，以及創新試點企業的審核流程作出了細化規定。
　　在試點企業選取方面，要求試點企業應當達到的「軟門檻」為：符合國家戰略、科技創新能
力突出並掌握核心技術、市場認可度高，屬於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成
電路、高端裝備制造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業，達到相當規模，社會形象良
好，具有穩定的商業模式和盈利模式，對經濟社會發展有突出貢獻，能夠引領實體經濟轉型升級
的創新企業。
　　試點企業「硬門檻」（市值、估值等）則具體細化為如下標準：
　　＊　已境外上市的試點紅籌企業，市值應不低於２０００億元人民幣。市值按照試點企業提
交納入試點申請日前１２０個交易日平均市值計算，匯率按照人民銀行公布的申請日前１日中　
間價計算。上市不足１２０個交易日的，按全部交易日平均市值計算。
　　＊　尚未境外上市的試點企業，須符合下列標準之一：一是最近一年經審計的主營業務收入
不低於３０億元人民幣，且企業估值不低於２００億元人民幣。企業估值應參考最近三輪融資估
值及相應投資人、投資金額、投資股份占總股本的比例，並結合收益法、成本法、市場乘數法等
估值方法綜合判定。融資不足三輪的，參考全部融資估值判定。
　　二是擁有自主研發、國際領先、能夠引領國內重要領域發展的知識產權或專有技術，具備明
顯的技術優勢的高新技術企業，研發人員占比超過３０％，已取得與主營業務相關的發明專利
１００項以上，或者取得至少一項與主營業務相關的一類新藥藥品批件，或者擁有經有權主管部
門認定具有國際領先和引領作用的核心技術；依靠科技創新與知識產權參與市場競爭，具有相對
優勢的競爭地位，主要產品市場占有率排名前三，最近三年營業收入復合增長率３０％以上，最
近一年經審計的主營業務收入不低於１０億元人民幣，且最近三年研發投入合計佔主營業務收入
合計的比例１０％以上。對國家創新驅動發展戰略有重要意義，且擁有　較強發展潛力和市場前
景的企業除外。（ｃｔ）

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