【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升９４點子，報６﹒３８６２

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１９，為５月２５日以來的

新高，較上個交易日升１２１點子，創逾三周最大升幅。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開９４點子，報６﹒３８６２，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３９５６。（ｌｃ）

