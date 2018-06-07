【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２３點子，報６﹒３９３３

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９３３，較

上個交易日４時３０分收盤價升２３點子。全日在６﹒３９６４至６﹒３８６２之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７１點子，報６﹒３８４７。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１９，為５月２５日以來的新高，較上個交易日升

１２１點子，創逾三周最大升幅。（ｌｃ）

