《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９３３，較
上個交易日４時３０分收盤價升２３點子。全日在６﹒３９６４至６﹒３８６２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７１點子，報６﹒３８４７。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１９，為５月２５日以來的新高，較上個交易日升
１２１點子，創逾三周最大升幅。（ｌｃ）
07/06/2018 16:33
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升２３點子，報６﹒３９３３
《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３９３３，較
上個交易日４時３０分收盤價升２３點子。全日在６﹒３９６４至６﹒３８６２之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌７１點子，報６﹒３８４７。
人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９１９，為５月２５日以來的新高，較上個交易日升
１２１點子，創逾三周最大升幅。（ｌｃ）
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