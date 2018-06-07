《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元７天期、２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠７００
億元。（ｌｃ）
07/06/2018 09:32
【人行收水】消息稱人行今進行４００億逆回購，淨回籠７００億
《經濟通通訊社７日專訊》市場消息指，人行今日將進行２００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有９００億元７天期、２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠７００
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