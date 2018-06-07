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07/06/2018 09:51

【人行收水】人行４００億逆回購利率持平，淨回籠７００億

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，由於銀行體系流動性總量較高，加上地方國庫現
金管理操作等因素可一定程度吸收逆回購到期的影響，今日進行２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購，中標利率持平２﹒５５％；２００億元２８天逆回購中標利率持平２﹒８５％。
　　公開市場今日有９００億元７天期、２００億元１４天期逆回購到期，即今日淨回籠７００
億元。（ｌｃ）

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