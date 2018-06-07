《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元，較
４月的３﹒１２５萬億美元減少１４０億美元。
５月底黃金儲備５９２４萬盎司，與４月底持平，而官方儲備資產中的黃金儲備有７３７億
美元，較４月底減少４０億美元。（ｋｌ）
07/06/2018 16:06
【外儲回落】中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元
《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行公布，中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元，較
４月的３﹒１２５萬億美元減少１４０億美元。
５月底黃金儲備５９２４萬盎司，與４月底持平，而官方儲備資產中的黃金儲備有７３７億
美元，較４月底減少４０億美元。（ｋｌ）
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