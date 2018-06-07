【擁抱新經濟】中信建投料５家獨角獸ＣＤＲ發行額最多２２００億

《經濟通通訊社７日專訊》中信建投發表報告表示，預計符合試點條件的５家獨角獸發行

ＣＤＲ規模為１３６０億元－２２００億元人民幣。其中，小米和百度最可能先發，其次是阿里

巴巴、京東和網易。

結合今年５月中旬港交所副主席來京討論ＣＤＲ事宜的信息，小米在５家符合試點條件中最

先發ＣＤＲ的可能性最大，而百度方面，由於融資體量適中，營業利潤穩定增長，自身也有非常

強烈的發行意願，其作為試點中先發的概率也比較大。（ｂｉ）

