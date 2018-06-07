《經濟通通訊社７日專訊》人行公布，截至５月末中國外儲規模降至３﹒１１萬億美元，較
４月末下降０﹒４６％。對此，外管局稱，外匯市場運行保持穩定。國際金融市場美元指數上漲
２﹒３％，主要非美元貨幣相對美元下跌，但資產價格總體上漲，這些因素綜合作用，外匯儲備
規模小幅下降。
展望未來，外管局稱，在適應外部環境變化下，總體上可以延續合理均衡的跨境資金流動格
局，外匯儲備規模有望保持總體穩定。（ｌｃ）
07/06/2018 16:49
《中國監管》外匯局：５月非美元貨幣兌美元下跌令外儲小降
《經濟通通訊社７日專訊》人行公布，截至５月末中國外儲規模降至３﹒１１萬億美元，較
４月末下降０﹒４６％。對此，外管局稱，外匯市場運行保持穩定。國際金融市場美元指數上漲
２﹒３％，主要非美元貨幣相對美元下跌，但資產價格總體上漲，這些因素綜合作用，外匯儲備
規模小幅下降。
展望未來，外管局稱，在適應外部環境變化下，總體上可以延續合理均衡的跨境資金流動格
局，外匯儲備規模有望保持總體穩定。（ｌｃ）
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