《中國監管》外匯局：５月非美元貨幣兌美元下跌令外儲小降

《經濟通通訊社７日專訊》人行公布，截至５月末中國外儲規模降至３﹒１１萬億美元，較

４月末下降０﹒４６％。對此，外管局稱，外匯市場運行保持穩定。國際金融市場美元指數上漲

２﹒３％，主要非美元貨幣相對美元下跌，但資產價格總體上漲，這些因素綜合作用，外匯儲備

規模小幅下降。

展望未來，外管局稱，在適應外部環境變化下，總體上可以延續合理均衡的跨境資金流動格

局，外匯儲備規模有望保持總體穩定。（ｌｃ）

