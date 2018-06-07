【獨角獸登陸】寧德時代下周一於深交所創業板上市

《經濟通通訊社７日專訊》深交所宣布，寧德時代（深：３００７５０）將於下周一（１１

日）在深交所創業板上市。

寧德時代被稱為新能源電池業界的獨角獸，今次上市發行共２﹒１７億股普通股，發行價為

２５﹒１４元人民幣，集資５４﹒６１億元人民幣。（ｅｙ）

