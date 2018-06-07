【踢出財富】５中企雄踞ＦＩＦＡ贊助席，世界盃或２０３０臨中國

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》讓全球數億足球Ｆａｎｓ瘋狂的２０１８年世界盃，下

周六（１６日）將於俄羅斯莫斯科開鑼。儘管國足一如往績只有旁觀的份兒，但中企今屆就罕有

地雄踞國際足聯（ＦＩＦＡ）５個贊助商席位，可謂另一版本「厲害了，我的國」。中企重金下

注，除了看中世界盃這一助推品牌國際化的捷徑，亦是藉機響應當局「５萬億」體育消費政策。

坊間預計，隨著中國經濟影響力和中國企業崛起，世界盃將在２０３０年駕臨中國。



＊萬達開先河，晉國際足聯合作夥伴＊



國際足聯世界盃「贊助商金字塔」共分３層，分別為最頂層的「國際足聯合作夥伴

（ＦＩＦＡ Ｐａｒｔｎｅｒｓ）」、第二層的「全球官方贊助商（Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ

Ｓｐｏｎｓｏｒｓ）、第三層的「區域贊助商（Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｓｐｏｎｓｏｒｓ）」。

其中，今屆ＦＩＦＡ Ｐａｒｔｎｅｒｓ「七大天王」首次出現中企身影，萬達集團將與

Ａｄｉｄａｓ、Ｃｏｃａ Ｃｏｌａ、Ｖｉｓａ等國際頂級品牌平起平坐，閃現於世界盃門票、

球場看板、官方新聞會等。

僅有５家的Ｗｏｒｌｄ Ｃｕｐ Ｓｐｏｎｓｏｒｓ，中企亦多達三席－－蒙牛、ＶＩＶＯ

、海信。如計入官方亞洲贊助商，電動車企業雅迪（Ｙａｄｅａ）亦名列其中。

雖然各品牌均拒絕透露具體贊助金額，但按２０１４年巴西世界盃國際足聯合作伙伴、全球

官方贊助商、區域贊助商平均贊助額分別逾１億美元、逾６５００萬美元、逾２０００億美元估

算，５家中企向國際足聯交付的贊助費用至少逾３億美元。



＊運動文化興起，主導企業市場規模＊



這不禁讓人聯想起數年前，中國資本似乎投最高層足球「強國夢」所好，而掀起的國際俱樂

部收購潮。據不完全統計，２０１４年至今，富商們累計向近２０家歐洲足球俱樂部投資了２５

億美元，其中包括入股曼城和買下ＡＣ米蘭等。

不過，自《人民日報》去年底發表文章，批評中企盲目「走出去」高價買足球隊後，今次的

情況有所不同。

《經濟學人》就指，隨著愈來愈多的中國人認識到體育和積極運動型生活方式的好處，並投

身其中，他們將成為塑造企業市場規模和特性的重要力量。畢馬威亦稱，隨著體育運動深入到大

多數國家的文化中，品牌擁有獨特的機會將自己與體育和更深層次的文化身份相關聯。



＊５萬億市場，體育達人購買力強勁＊



國務院２０１４年發布「加快發展體育產業促進體育消費的若干意見」預計，到２０２５年

，中國將基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產業體系，總規模超過５萬億元人民幣

，消費需求愈加旺盛。

京東的調研數據顯示，體育用戶在網上購物體現出較全體用戶更強的消費力。其中，體育用

戶購買最多的品類為手機；而在全體用戶的購買品類中，手機僅排名第七。贊助世界盃，無疑是

萬達、蒙牛、ＶＩＶＯ等布局體育經濟、擁抱滾滾財源的重要一步。

另一層意義還在於，儘管中國僅在２００２年躋身世界盃３２隻參賽隊之列，世界排名徘徊

７３的中國男足世界盃入球至今仍是零紀錄，但對國人而言，中國足球「衝出亞洲，走向世界」

始終是未解的心結。即使是國家主席習近平，也曾公開透露對中國足球的３個願望：一是中國足

球隊進世界盃，二是中國能舉辦世界盃，三是中國有朝一日能獲得世界冠軍。

英國曼徹斯特索爾福德大學體育學教授Ｓｉｍｏｎ Ｃｈａｄｗｉｃｋ就指，中國企業慷慨

贊助世界盃，「不是試圖拯救國際足聯，而是影響其未來１０年的決定。其中最優先的，就是幫

助中國贏得主辦世界盃的機會。」

