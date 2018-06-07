【踢出財富】攻佔「千禧一代」，國產運動品牌任重道遠

《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》和體育有關或無關的５家中國企業，重金贊助世界盃

，最顯著的效應可能是提升中國國家軟實力。惟在中國體育用品市場的實際銷售中，則長期由

Ａｄｉｄａｓ和Ｎｉｋｅ稱霸。高盛預計，到２０２０年，內地運動鞋服年銷售將達２５４０億

人民幣（約３６７億美元），如何攻佔愛運動的「千禧一代」，國產品牌仍任重而道遠。



＊２０２０外資品牌或霸高端市場＊



２０１７年內地市佔率排名第二的Ｎｉｋｅ，其２０２０財年目標之一即是實現中國市場

６５億美元銷售額。旗下擁有Ｔｈｅ Ｎｏｒｔｈ Ｆａｃｅ、Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ等品牌的

ＶＦ集團，亦計劃將中國區２０２０年業務額提升至１０億美元以上。

相比之下，國產品牌一哥安踏，去年收入僅為Ｎｉｋｅ的１╱１３，二哥李寧更只有

Ｎｉｋｅ的１╱２４。中信建投直指，從收入規模看，Ａｄｉｄａｓ和Ｎｉｋｅ的領先地位短期

內難以撼動。

《經濟學人》更預計，到２０２０年，中國運動服裝市場將從目前的外資和本土品牌平分天

下，轉變為外國運動服裝公司佔據市場龍頭，尤其在高端市場。安踏、李寧將面臨高端市場外資

品牌和低端市場知名度較低國內品牌的雙重夾擊。



＊體育消費呈智能、社交、娛樂化＊



尼爾森的市場調查並顯示，體育已從愛好演變成一種需要認真對待的生活方式，如跑步、騎

行、健身成為風尚並走向專業化，配套裝備與消費也隨之升級，國際品牌、小眾專業品牌需求更

強烈。更重要的是，體育消費型態開始呈現智能化、社交化、娛樂化。

Ａｄｉｄａｓ大中華區品牌高級副總裁羅曼赫就稱：「運動不只是運動本身，運動不只是選

一雙跑鞋去跑步，它更多是一種生活方式，如果你熱愛運動，你希望生活的每個細節都有它的影

子，外出的時候，同樣可以穿運動裝，不局限於健身房或籃球場。」

隨著３２隻球隊即將在俄羅斯的綠茵賽場一決勝負，中外巨頭對體育消費市場的新一輪爭奪

也才剛剛開始。

