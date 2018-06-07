  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2018 10:18

【踢出財富】攻佔「千禧一代」，國產運動品牌任重道遠

　　《經濟通通訊社記者俞瑾７日報道》和體育有關或無關的５家中國企業，重金贊助世界盃
，最顯著的效應可能是提升中國國家軟實力。惟在中國體育用品市場的實際銷售中，則長期由
Ａｄｉｄａｓ和Ｎｉｋｅ稱霸。高盛預計，到２０２０年，內地運動鞋服年銷售將達２５４０億
人民幣（約３６７億美元），如何攻佔愛運動的「千禧一代」，國產品牌仍任重而道遠。

＊２０２０外資品牌或霸高端市場＊

　　２０１７年內地市佔率排名第二的Ｎｉｋｅ，其２０２０財年目標之一即是實現中國市場
６５億美元銷售額。旗下擁有Ｔｈｅ　Ｎｏｒｔｈ　Ｆａｃｅ、Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ等品牌的
ＶＦ集團，亦計劃將中國區２０２０年業務額提升至１０億美元以上。
　　相比之下，國產品牌一哥安踏，去年收入僅為Ｎｉｋｅ的１╱１３，二哥李寧更只有
Ｎｉｋｅ的１╱２４。中信建投直指，從收入規模看，Ａｄｉｄａｓ和Ｎｉｋｅ的領先地位短期
內難以撼動。
　　《經濟學人》更預計，到２０２０年，中國運動服裝市場將從目前的外資和本土品牌平分天
下，轉變為外國運動服裝公司佔據市場龍頭，尤其在高端市場。安踏、李寧將面臨高端市場外資
品牌和低端市場知名度較低國內品牌的雙重夾擊。

＊體育消費呈智能、社交、娛樂化＊

　　尼爾森的市場調查並顯示，體育已從愛好演變成一種需要認真對待的生活方式，如跑步、騎
行、健身成為風尚並走向專業化，配套裝備與消費也隨之升級，國際品牌、小眾專業品牌需求更
強烈。更重要的是，體育消費型態開始呈現智能化、社交化、娛樂化。
　　Ａｄｉｄａｓ大中華區品牌高級副總裁羅曼赫就稱：「運動不只是運動本身，運動不只是選
一雙跑鞋去跑步，它更多是一種生活方式，如果你熱愛運動，你希望生活的每個細節都有它的影
子，外出的時候，同樣可以穿運動裝，不局限於健身房或籃球場。」
　　隨著３２隻球隊即將在俄羅斯的綠茵賽場一決勝負，中外巨頭對體育消費市場的新一輪爭奪
也才剛剛開始。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態07/06/2018
美朝峰會選定聖淘沙 特:或邀金訪美
生財有道06/06/2018
大摩料下半年博彩業表現向好 高盛認為或可趁低吸納
FOCUS06/06/2018
【FOCUS】護「獸」基金開售在即 財富盛宴VS爆冷破發
專訪06/06/2018
張一鳴：高薪族難負擔瘋狂樓價，加兩厘息才致樓市調整
國際動態06/06/2018
特金會敲定 下周二早上9時登場
中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN