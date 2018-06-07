【踢出財富】表列５家中國企業贊助本屆世界盃一覽

《經濟通通訊社７日專訊》國際足聯表示，選擇世界盃贊助商的考察維度有很多，比如品牌

價值觀、品牌影響力、創新能力等。表列中國企業對贊助本屆世界盃的評論一覽：



企業 贊助類型 公司評論 獨家權益

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

萬達集團 ２０１６－２０３０年 借助國際足聯和足球世界盃的 全球選拔青少年護旗

ＦＩＦＡ頂級贊助商 巨大影響力，萬達的全球影響 手參與護送國際足聯

力和品牌美譽度將迅速提升。 會旗進入世界盃賽場

同時，中國企業對國際足聯的

贊助和投入將很大程度上提高

中國在國際足聯的話語權。





ＶＩＶＯ ２０１８及２０２２ 世界盃的全球影響力將大幅提 國際足聯的工作人員

世界盃贊助商 高ＶＩＶＯ國際曝光度 將現場使用ＶＩＶＯ

智慧手機



蒙牛 ２０１８世界盃贊助商 這是蒙牛走向世界的商業機遇 旗下４大品類產品獲

，更是向全球展現中國乳業的 得「世界杯大中華區

重要機會。 官方牛奶」等殊榮





海信 ２０１８世界盃贊助商 贊助世界盃是海信塑造世界級 新聞發布會將首次以

品牌的一次良好機會和戰略行 電子大屏幕取代背景

動。 板，並由海信搭建





雅迪 ２０１８世界盃亞洲區 希望借助世界盃的國際舞台， 將推ＦＩＦＡ世界盃

域贊助商 讓更多消費者了解雅迪品牌 限量款高端電動車

和產品，在體驗高端電動車的

同時，享受低碳、環保的綠色

生活方式。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｙ）

