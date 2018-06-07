《經濟通通訊社７日專訊》據《財新網》報道，在ＣＤＲ各項細則於昨日凌晨陸續公布後，
小米將成為第一家發行ＣＤＲ的新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於今日就發行ＣＤＲ向中證
監提出申請，而招股書最快於６月８日上網公開。
小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到
７００億至８００億美元之間。
一位接近小米高層市場人士透露，小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｂｉ）
07/06/2018 18:27
【擁抱新經濟】傳小米ＣＤＲ最早今日交申請，與港ＩＰＯ統一定價
《經濟通通訊社７日專訊》據《財新網》報道，在ＣＤＲ各項細則於昨日凌晨陸續公布後，
小米將成為第一家發行ＣＤＲ的新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於今日就發行ＣＤＲ向中證
監提出申請，而招股書最快於６月８日上網公開。
小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到
７００億至８００億美元之間。
一位接近小米高層市場人士透露，小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｂｉ）
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
|生財有道07/06/2018
【踢出財富】5中企雄踞FIFA贊助席 世界盃或2030臨中國
|剖析天下07/06/2018
Quitaly風險大評估
|剖析天下07/06/2018
質易戰再起波瀾 歐盟鋼鋁未倖免
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰