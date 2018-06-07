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07/06/2018 18:27

【擁抱新經濟】傳小米ＣＤＲ最早今日交申請，與港ＩＰＯ統一定價

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《財新網》報道，在ＣＤＲ各項細則於昨日凌晨陸續公布後，
小米將成為第一家發行ＣＤＲ的新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於今日就發行ＣＤＲ向中證
監提出申請，而招股書最快於６月８日上網公開。
　　小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到
７００億至８００億美元之間。
　　一位接近小米高層市場人士透露，小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｂｉ）

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