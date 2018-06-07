【擁抱新經濟】傳小米ＣＤＲ最早今日交申請，與港ＩＰＯ統一定價

《經濟通通訊社７日專訊》據《財新網》報道，在ＣＤＲ各項細則於昨日凌晨陸續公布後，

小米將成為第一家發行ＣＤＲ的新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於今日就發行ＣＤＲ向中證

監提出申請，而招股書最快於６月８日上網公開。

小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到

７００億至８００億美元之間。

一位接近小米高層市場人士透露，小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｂｉ）

