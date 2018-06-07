《陸言堂－陳永陸》內銀弱勢限制港股漲幅，維信金科值得認購

《陸言堂》美股昨晚（６日）顯著上升，強勁經濟數據抵銷了貿易戰帶來的憂慮，同時在銀

行股造好帶動下，道指升超過３００點，收復２５０００點關口，而納指連續第三日創收市新高

。在外圍表現理想下，恆指跟隨上升亦屬正常，當然，連日大市的升勢，的確有點不理想，就是

成交額大多不夠１０００億元，有點乾升味道。



不過，在沒有壞消息，但同時亦沒有十分利好的消息，所以恆指亦只能跟隨外圍的表現而行

，故此大市升勢自然難以全面，好像近日一樣，內險表現不錯，但內銀卻十分落後，並成為昨日

令港股升幅收窄的一大原因。



當然，內銀弱勢，很大原因是有國際評級機構擔心內地企業的違約事件會增加，並會影響內

銀股的盈利表現，不過，既然大市輪流炒作，同時人行提到存款準備金率仍然有下調空間，這其

實未在內銀股上反映，同時如果港股要再上衝３２０００點的關口，則內銀股應該會是主要的動

力所在。



或者，市場仍然有一萬個理由，覺得大市有不少潛在的隱憂，如有分析便認為，美股應該要

跌５０％，才算合理；又例如有分析認為歐債危機會帶來另一波金融危機；還有就是新興市場的

債務嚴重，日後必定會付上代價；甚或聯儲局加息在即，美元如果再轉強，會影響全球資金流向

。可是以上的問題，部分似乎被消化，部分其實仍在蘊釀，但未來爆發時，所以仍然相信港股真

的要步入危機之中，似乎仍欠一次瘋狂。



＊留意維信金科＊



在市場氣氛好轉下，新股反應亦算不錯，其中維信金科（０２００３）正在招股，可以留意

。公司是中國一家領先的獨立線上消費金融服務提供商，致力於為未得到充分服務的借款人，提

供解決方案。



根據弗若斯特沙利文報告，截至２０１７年１２月３１日，以貸款未償還本金餘額計，維信

金科是中國排名前十的獨立線上消費金融服務提供者，公司的維信卡卡貸產品系列，更在中國的

信用卡餘額代償市場排名第一，約佔１６﹒４％的市場份額。在獨立線上金融服務提供商中，維

信金科是少數擁有可直接、實時及以官方授權的讀寫方式訪問中國人民銀行徵信中心消費者信用

數據庫的獨立機構之一。



與此同時，維信金科的風險管理系統亦十分完善，其「蜂鳥系統」應用大數據及機器學習技

術分析信用數據及補充數據，截至２０１８年５月２８日，已擁有５０多個獨特的評分卡，該技

術使公司得以對潛在借款人進行篩選。另外，維信金科的貸款放貸操作高度自動化，受「智能信

貸」技術推動，借款人可一天２４小時、每周七天在線申請信貸，並能接收公司的信貸決策。



至於貸款組合方面，自２０１７年起，維信金科進一步加強純貸款撮合模式，以開發一個輕

資本業務模型。在此模式下，維信金科實現的貸款既非自有資金也非由維信金科擔保，有關資金

合作方在貸款執行及風險與責任管理中擔當更為積極的角色。截至２０１７年１２月３１日止，

維信金科的直接貸款、信託貸款、信用增級貸款撮合，及純貸款撮合模式各佔維信金科總計貸款

實現量的約５﹒１％、７９﹒４％、１１﹒９％及３﹒６％。



維信金科今次上市，已引入兩名基礎投資者，包括中信資本旗下Ｉｎｆｉｎｉｔｅ

Ｂｅｎｅｆｉｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ，認購７８００萬元，而中國對外經濟貿易信託公司

（Ｃｈｉｎａ Ｆｏｒｅｉｇｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ ａｎｄ Ｔｒａｄｅ Ｔｒｕｓｔ），認

購約１﹒５６９億元，在獨特的經營方針、理想的風險控制等因素下，加上有中資著名其金入股

下，絕對值得留意及認購。《獨立股評人 陳永陸》

