《陶冬天下－陶冬》中國的新型消費

《陶冬天下》朋友傳過來一張手機截圖，是手機上的外賣訂單，兩碗粥加蔬菜包，簡單的晚

餐，但是可以舒舒服服地在家裏吃。整餐飯的消費是４６元，扣除折扣實付２９元。以這個價錢

在家裏舒舒服服地吃上一餐健康、美味、舒適的晚餐，連碗都不用洗了（當然不利於環保），還

有誰吃方便麵呢？



中國的幾家方便麵廠商激烈競爭了數十年，最後把他們逼上困境的卻是幾年前才出現的餓了

嗎網站。ＩＴ革命帶來了意想不到的顛覆性變化，電子交易平台的出現奏起了百貨商店的催命曲

，共享汽車的興起令出租車行業一蹶不振。整個中國零售業正在面臨一場重新洗牌，朝陽產業可

能一夜間成為夕陽產業，龍頭老大可能一夜間成為落伍者。



零售業的這場顛覆性革命，筆者以為才剛剛開始。大數據、人工智能將加速業界的重新洗牌

，５Ｇ技術商業化將進一步改變消費習慣和生產模式，科技的迅速發展和市場化將為企業商業模

式帶來一次突變。製造業、農業也可能受到這場顛覆性革命的波及。



這場變革對於中國經濟十分重要，它將在未來十年重新整固資源，重新搭配產業鏈，重新調

整企業的運作模式。與改革開放不同，零售業的重新洗牌，在筆者看來是生產方式的改變，一個

行業、企業的興起，可能導致另一個行業、企業的衰落，一雞死、一雞鳴。但是這種改變卻又將

便利帶給了消費者，令他們的生活更加方便、多彩。同時，新型零售模式擠壓了中間環節，將部

分利益返還給消費者。



新型零售擁有更多的資金資源，其潛在的資訊資源一旦圍起數據生態圈，對圈外對手可能構

成碾壓式衝擊。如何避免壟斷、如何維持公平競爭，是一個全新的、逼切的監管課題，也是消費

者的利益所在。



這是新型消費的供給端，與之相應的是新型消費的需求端。中國消費大軍的主力中樞，正在

由五零後、六零後、七零後轉移向八零後、九零後，不久還會有零零後。新一代消費者有著與他

們父輩完全不同的消費、儲蓄習慣。新一代消費者的儲蓄能力遠遠低過上一代，中國的居民儲蓄

率可能在十五年間從現在的２８％，趨向１０％，甚至更低。同時，新一代消費者崇尚體驗、崇

尚個性，他們對品牌的追求明顯低過他們的父輩，他們對職場安全感也不再執著，接近三分之一

的九零後不再追求穩定的工作。這一代消費者的消費特徵，的確與之前所見不同。商家要想在新

一代消費者身上賺錢，一定要有一個新的產品定位、新的營銷模式。



筆者預期，新型消費的供應端和需求端結合在一起，將為中國帶來新的消費契機，這也可能

是主導未來中國經濟的主題之一，也可能是拉動未來經濟增長的驅動輪之一。這個不僅影響中國

經濟，也可能改變全球消費的趨勢。改變由此而起，危與機共存。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人意見，並非投資建議或勸誘。

