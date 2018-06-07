【專訪】五礦地產：短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售

《經濟通通訊社記者伍嘉儀７日報道》近日市建局深水埗通州街╱桂林街的發展項目截標，

收到至少２０份標書，包括信置（０００８３）、會德豐（０００２０）、遠東發展

（０００３５）及五礦地產（００２３０）等。

五礦地產副主席兼董事總經理何劍波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，深水埗項目位於設

施較為成熟的舊區，而今次的改造項目規模不大，加上需求旺盛，因此看好這個項目，並預留約

１０億元作為投地資金。

如果今次的市建局項目成功中標，將於上蓋興建兩棟住宅大樓。對該項目發展有信心，並預

計項目利潤率為１０％至１５％。



＊油塘項目料提供約６８０個單位＊



至於五礦地產已投得的油塘地塊，何劍波表示，政府已通過項目規劃，去年１２月已經進行

基礎動工，預計今年７月份完成打樁工程，１１月動工再進行上蓋建設，預料２０２０年預售，

２０２２年底交付，估計提供約６８０個單位，包括開放式單位至四房單位。

該項目的樓面地價為每平方呎７０６８元，他說，目前油塘項目附近的樓盤呎價２萬元以上

，他預料集團於２０２０年預售時，項目呎價仍然平穩，並維持２萬元以上。他希望，油塘項目

銷售之後，每年於香港市場的銷售額達５０億元。



＊短期仍集中投資香港市場＊



何劍波表示非常看好香港市場發展，未來會密切關注政府推地的情況，同時集團已預留資金

供未來投地使用。他說，未來政府可能推出５０億元至１００億元的地皮，屆時集團將會按情況

籌集資金。

何劍波又指，未來不排除透過以收購或投地方式於香港增加物業。目前集團在香港已擁有寫

字樓物業，雖然物業估值一直增長，但暫時無意出售寫字樓項目。另外，他表示，雖然五礦地產

已考察「一帶一路」的國家的投資機會，但無作出實際投資，短期內集團仍會集中投資香港市場

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