【專訪】五礦地產：對本港樓價有信心，但難免未來三年出現波動

《經濟通通訊社記者伍嘉儀７日報道》差估署數據顯示，本港樓價指數連升２５個月，更連

續１８個月破頂，４月份私樓指數再創新高按月升１﹒８％。

五礦地產（００２３０）副主席兼董事總經理何劍波接受《經濟通通訊社》專訪時表示，預

料未來本港樓價仍繼續上升並保持於高位水平，不過可能受到加息因素影響，樓價升幅不會像過

去兩年般快速。

何劍波預料，短期內香港樓價有強大支撐，主要因為供應量仍太少，即使撇除樓市投資因素

，市民的實際需求仍然很大。

不過，他指出，由於樓價走勢受不同因素影響，包括：加息速度、經濟形勢、金融市場波動

等，未來兩年至三年樓價難免出現波動，甚至出現適度回調，然而相信樓價的大方向勢頭不會改

變，他強調對未來樓價仍有信心。



＊土地儲備足夠未來三年發展＊



何劍波表示，雖然加息對集團融資有壓力，但由於集團作為央企，擁有良好信用，並與銀行

關係很好，加上集團業績一直處於增長期，因此受到投資者支持。

去年全年五礦地產合約銷售額下跌逾３１％，何劍波解釋，主要因為去年的可銷售資源較少

，不過今年的可銷售資源較多，而項目主要集中於下半年銷售，他有信心達到年初訂立１５０億

元銷售目標，而未來將按市場情況調整銷售目標。

中國樓市方面，何劍波預料，今年內地樓價平穩，現在集團發展處於重要階段，過去幾年集

團將項目開發及銷售，未來繼續尋求以低成本買地的機會。現時集團的土地儲備約３８６萬平方

米，集中於國內一線及二線城市，預料足夠未來三年發展。

