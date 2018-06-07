【新股上市】市傳招聘平台「有才天下」擬港上市，最多籌５億美元

《經濟通通訊社７日專訊》湯森路透旗下ＩＦＲ引述市場消息人士指出，以「獵聘」品牌經

營獵頭及招聘的線上服務平台－－有才天下信息技術有限公司，計劃在香港公開招股上市，目前

進行預先推介，計劃集資３億至５億美元。

有才天下信息技術由該公司主席兼首席執行官戴科彬創立，其他主要股東包括私募股權基金

華平投資及Ｍａｔｒｉｘ Ｐａｒｔｎｅｒｓ。

摩根大通及摩根士利擔任聯席保薦人。（ｅｃ）

