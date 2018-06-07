【新股上市】消息指中核集團旗下同輻股份在港上市，今起預先推介

《經濟通通訊社７日專訊》中核集團旗下從事診斷及治療用放射性藥物及產品生產商－－中

國同輻股份，計劃在港ＩＰＯ上市，集資約２億美元（約１５﹒７億港元），今天起進行預先市

場推介。中金香港證券為保薦人。

該公司已在今年３月上截初步招股文件。（ｅｃ）

