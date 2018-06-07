《經濟通通訊社７日專訊》據ＩＦＲ引述市場消息人士指出，本港網上證券商－－富途證券
，計劃明年在香港或美國上市，集資３億至５億美元（約２３﹒５億至３９﹒２億港元）。
富途證券早年獲騰訊（００７００）戰略投資，專營港股及美股買賣服務。（ｅｃ）
07/06/2018 15:01
【新股上市】市傳富途證券明年香港或美國上市，集資最少３億美元
《經濟通通訊社７日專訊》據ＩＦＲ引述市場消息人士指出，本港網上證券商－－富途證券
，計劃明年在香港或美國上市，集資３億至５億美元（約２３﹒５億至３９﹒２億港元）。
富途證券早年獲騰訊（００７００）戰略投資，專營港股及美股買賣服務。（ｅｃ）
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