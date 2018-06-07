《日入而息》獨角獸、紅籌可發ＣＤＲ或ＩＰＯ，港股連漲六日

《今天重點》﹡中證監出新規，獨角獸、紅籌可發ＣＤＲ或ＩＰＯ；滬深交易所啟動ＣＤＲ

首輪仿真測試，設計參照Ａ股；６隻獨角獸基金最快下周認購，中行工行等

為主銷行；分析指ＣＤＲ落地提振市場情緒，推升金融股表現；中信建投料

５家獨角獸ＣＤＲ發行額最多２２００億



《即日市況》﹡吉利平保受捧，石藥回吐，港股收３１５１２升２５３點連漲六日



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２％金融股護盤，ＣＤＲ將發添融資壓力



《美元匯價》﹡美元或先考驗９３，受歐央縮減ＱＥ預期影響；歐元最新報１﹒１８２５╱

２６，日圓最新報１０９﹒９６╱９９



《公司業績》﹡廣發証券（０１７７６）５月份淨利潤４﹒４５億元人民幣，升逾１２％

﹡周大福（０１９２９）去年純利升３４％，末期連特別息派４５仙

﹡迪生創建（００１１３）去年度純利升８９﹒４％，末期息０﹒２３元

﹡中國銀河（０６８８１）５月淨利潤按年升３０％至２﹒５３億元人民幣

﹡東方證券（０３９５８）５月淨利潤升１﹒３倍至３﹒７億元人民幣

﹡光大證券（０６１７８）５月淨利潤升６７％至１﹒９億元人民幣



《公司資訊》﹡何猷龍稱仍與澳門政府了解賭場停用刷卡機事件，業務暫未受影響

﹡港鐵（０００６６）指鋼筋是泛迅剪短，林卓廷批港鐵沒有書面記錄是匪夷

所思；港鐵黃唯銘稱由負責扎鐵工程的分判商泛迅工人剪短鋼筋

﹡據報長實集團（０１１１３）將重建中環和記大廈

﹡國聯證券（０１４５６）５月份淨利潤微升１﹒４％至３４２２萬元人民幣

﹡現代牙科（０３６００）首季收益增約１０％，歐洲及中港等市場銷售雙位

數增長

﹡亞博科技（０８２７９）與廣東省體育彩票中心開啟戰略合作

﹡瑞房（００２７２）５月份住宅物業合約銷售額按年升１５０％至２３億元

人民幣

﹡中駿置業（０１９６６）５月合同銷售金額升２％至近３２億元人民幣

﹡中國生物製藥（０１１７７）治療骨肉瘤仿製藥獲註冊批件

﹡合生創展（００７５４）５月合約銷售按年升１６２％至１５﹒１億元人幣

﹡宇華教育（０６１６９）許昌市幼兒園辦學許可證已續期，將於２０２０年

屆滿

﹡長和（００００１）附屬和黃中國醫藥向僱員授出３﹒６９萬份認股權

﹡信德（００２４２）以７０６萬元向何超瓊表弟出售氹仔住宅單位

﹡周大福（０１９２９）鄭家純首度現身，自己身體愈來愈好未退休

﹡中國宇天（０８２３０）再次遞交轉主板申請

﹡永安將透過互連及混合式雲端提供全渠道顧客體驗

﹡報道指鬥魚擬第三季來港ＩＰＯ籌最多７億美元

﹡維信金科（０２００３）今招股，入場費約４６４６元

﹡亞博科技（０８２７９）投得內地三項彩票終端機供應合約

﹡東勝旅遊（００２６５）調整收購旅遊公司和內房公司代價

﹡星美控股（００１９８）澄清表示不存在本息不能償還問題

﹡浩澤淨水（０２０１４）獲信託貸款２﹒９５億元人民幣，年息９﹒４％

﹡富元國際（００５４２）終止出售橫琴地，改獲買方入股





《國企紅籌》﹡天津港（０３３８２）訂立７４２萬元人民幣設備採購合同

﹡金川（０２３６２）控股股東等折讓３１％轉換股份

﹡平保躋身福布斯全球上市公司２０００強第十位，市值逾１８００億美元

﹡中航科工（０２３５７）林左鳴不參加董事重選

﹡五礦地產（００２３０）短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售；對本港

樓價有信心，但難免未來三年出現波動

﹡徐和誼稱北汽（０１９５８）最快今年在Ａ股第二上市；競爭加劇，料三分

一內地車企將倒閉

﹡龍源電力（００９１６）５月發電量減少０﹒８％

﹡粵海置地（００１２４）暫時未有新收購計劃



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）５月銷售４７﹒３億元人民幣，按年升５６﹒７％

﹡朗生醫藥（００５０３）再減持２４０萬股滬Ａ司太立

﹡吉利控股攜手騰訊（００７００）中標動車網絡公司項目，建設經營動車組

ＷｉＦｉ；吉利集團與殼牌就新能源轉型等領域戰略合作

﹡世房（００８１３）５月合約銷售額升５０﹒４％

﹡長汽（０２３３３）５月銷量按年升近３％至７﹒１萬台

﹡碧桂園（０２００７）首五個月合同銷售額升３７％至３３４７億元人民幣



《中國要聞》﹡中國計劃下周四競價銷售３０萬噸國家臨時存儲大豆

﹡互金整治辦表示清理整頓手機回租貸等變相現金貸行為

﹡文化部表示因機構調整暫時關閉國產遊戲備案

﹡沃爾沃汽車料無人駕駛汽車將佔全部汽車銷量三分之一

﹡官媒連發三文，斥部分動漫、網遊為「電子鴉片」

﹡阿里雲與上海合作，打造超大型城市精細化管理樣板

﹡保時捷中國宣布降價，最高降逾２０萬元人民幣

﹡美駐廣州領事館員工染上怪病，已撤部分駐華人員回國

﹡珠海銀隆Ａ股ＩＰＯ輔導終止，董明珠「造車夢」受挫

﹡專家稱房地產稅覆蓋面應擴大，盡量減少過多稅收減免

﹡深圳表示新註冊網約車須為純電動，出租車年底前全更換

﹡第十屆陸家嘴論壇下周舉行，易綱應勇任輪值主席

﹡報道指國資委已制定央企降槓桿、減負債、控風險文件

﹡騰訊與沃爾瑪達深度戰略合作，優化小程序「掃瑪購」

﹡中證監表示陳賢因操縱５隻國債價格，遭罰款１００萬元

﹡銀保監致函各地政府，督促融資租賃等三類機構摸底

﹡唱吧將在１個月內遞交ＩＰＯ材料，上市進入倒計時

﹡內地稅延養老險試點今開售，首單落地上海

﹡鄭商所調整棉花期貨保證金、漲跌停幅度和交易手續費

﹡人行４００億逆回購利率持平，淨回籠７００億；互聯網金融違規業務縮逾

半，ＩＣＯ全被取締

﹡重慶龍湖重新提交文件，發債額大減近四成至５０億

﹡阿根廷稱與中國討論延長貨幣互換協議

﹡國家能源局表示將發布第七批可再生能源補貼目錄

﹡５中企雄踞ＦＩＦＡ贊助席，世界盃或２０３０臨中國

﹡商務部表示中俄全年貿易額或超過１０００億元；中美貿易磋商細節雙方將

確認；將引導外資更多投向中西部地區

﹡６隻獨角獸基金最快下周認購，中行工行等為主銷行

﹡中證報表示創新企業上市非「抽血」，市場存兩大誤讀；嚴格掌握創新企業

ＩＰＯ和ＣＲＤ試點數量

﹡中證監明確試點創新企業：市值２０００億、估值２００億；原油期貨未滿

百天，成交量增加３﹒７８倍

﹡分析表示ＣＤＲ落地提振市場情緒，推升金融股表現

﹡中國５月外匯儲備回落至３﹒１１萬億美元

﹡上海銀監局表示正在匯總滬金融機構整治亂象的自查報告

﹡工信部表示到２０２０年底初步建成工業互聯產業體系

﹡內地５月挖機銷量再創新高，全年銷量料逾１８萬台

﹡外交部表示調查未發現任何組織或個人實施「聲波影響」

﹡南京銀行擬設資產管理公司，隔離及管控資管風險

﹡外匯局表示５月非美元貨幣兌美元下跌令外儲小降

﹡報道指讀者集團董事長王永生被帶走調查

﹡閃送被要求提供勞保，法院指平台與快遞員存勞動關係

﹡滬深交易所１６－１８日休市，不提供港股通服務

﹡報道指比亞迪衡陽雲軌項目已被發改委叫停

﹡寧德時代下周一於深交所創業板上市

﹡上汽集團上月銷量同比增１５％，首５月銷量升１２％

﹡國元證券表示董事陳焱華正接受紀律審查和監察調查

﹡發改委表示環保企業要注意保持流動性及研發核心技術



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１１２５１﹒７５點，兩連升



《其他消息》﹡立法會否決陳淑莊就條例草案提出之中止待續動議

﹡官員料最快今晚７時半發言，條例草案隨即付諸表決

﹡尹兆堅批土地諮詢網上問卷有強烈引導性

﹡白景崇稱難杜絕製造民意，多渠道交意見將分開計算

﹡黃遠輝稱沒刻意降某選項供應面積，料８月電話調查

﹡市建局表示年底公布衙前圍村考古評估後才決定發展方向

﹡廖長江稱是否成立獨立調查委員會查港鐵沙中線涉偷工減料言之尚早

﹡金管局表示５月底官方外匯儲備資產減至４３２１億美元

﹡陳淑莊去信林鄭月娥要求成立獨立調查委員會徹查港鐵沙中線事件

﹡深股通額度全日用１８﹒２８億；滬股通額度全日用２４﹒７億

﹡萊坊料一般住宅樓價升至少８％，超級豪宅升至少一成；空置稅太低易轉嫁

買家，太高對發展商不公

﹡證監會公開譴責寶威主席陳城違反收購守則，並對其施加冷淡對待令

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