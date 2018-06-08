《日出而作》中興與美國達協議，油組或不增產，納指回吐道指續漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５２４１．４１ 升 ９５．０２點╱０．３８％

標普５００ ２７７０．３７ 跌 １．９８點╱０．０７％

納斯達克 ７６３５．０７ 跌 ５４．１７點╱０．７０％

倫敦富時１００ ７７０４．４０ 跌 ７．９７點╱０．１０％

法蘭克福ＤＡＸ １２８１１．０５ 跌 １９．０２點╱０．１５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４４８．３６ 跌 ９．２０點╱０．１７％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．１７９８



《最新資訊》﹡美國議員調查谷歌與騰訊等中國合作夥伴的關係

﹡中小銀行收緊Ｈ按，變相加息０﹒１２厘

﹡新世界（０００１７）柏蔚山推１房，５４８呎１４３４萬元

﹡新界東北發展，明年下半年收地

﹡納指結束多日升市，貿易關係緊張美債有追捧

﹡憧憬歐央行計劃結束買債，歐元升至３周高位

﹡通達集團（００６９８）預期中期純利增長四至五成

﹡沛然環保（０８３２０）料年度虧損淨額增加

﹡美朝峰會倘順利或開兩日

﹡特朗普表示若美朝峰會取得成功，或邀請金正恩訪美

﹡小米向中證監遞交ＣＤＲ申請

﹡九巴擬辦豪華巴士，運署再研細節

﹡比利時航空辦港直航，再攻內地

﹡康達環保（０６１３６）首五個月污水處理規模增近半成

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購２７７萬股，涉資２０２３萬英鎊

﹡調查發現僱員今年平均加薪３﹒２％，勝去年



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）與美國達成和解協議，罰款１０億美元並改組領導層；

美國參議院提出立法阻撓和解協議



《新股上市》﹡工業富聯今日掛牌上市，董事長稱將結盟海康威視

