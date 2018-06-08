  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/06/2018 08:02

《日出而作》中興與美國達協議，油組或不增產，納指回吐道指續漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５２４１．４１　升　　　９５．０２點╱０．３８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７７０．３７　跌　　　　１．９８點╱０．０７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６３５．０７　跌　　　５４．１７點╱０．７０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７０４．４０　跌　　　　７．９７點╱０．１０％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２８１１．０５　跌　　　１９．０２點╱０．１５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４４８．３６　跌　　　　９．２０點╱０．１７％
　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．１７９８
　
　　《最新資訊》﹡美國議員調查谷歌與騰訊等中國合作夥伴的關係
　　　　　　　　﹡中小銀行收緊Ｈ按，變相加息０﹒１２厘
　　　　　　　　﹡新世界（０００１７）柏蔚山推１房，５４８呎１４３４萬元
　　　　　　　　﹡新界東北發展，明年下半年收地
　　　　　　　　﹡納指結束多日升市，貿易關係緊張美債有追捧
　　　　　　　　﹡憧憬歐央行計劃結束買債，歐元升至３周高位
　　　　　　　　﹡通達集團（００６９８）預期中期純利增長四至五成
　　　　　　　　﹡沛然環保（０８３２０）料年度虧損淨額增加
　　　　　　　　﹡美朝峰會倘順利或開兩日
　　　　　　　　﹡特朗普表示若美朝峰會取得成功，或邀請金正恩訪美
　　　　　　　　﹡小米向中證監遞交ＣＤＲ申請
　　　　　　　　﹡九巴擬辦豪華巴士，運署再研細節
　　　　　　　　﹡比利時航空辦港直航，再攻內地
　　　　　　　　﹡康達環保（０６１３６）首五個月污水處理規模增近半成
　　　　　　　　﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購２７７萬股，涉資２０２３萬英鎊
　　　　　　　　﹡調查發現僱員今年平均加薪３﹒２％，勝去年
　
　　《國企紅籌》﹡中興（００７６３）與美國達成和解協議，罰款１０億美元並改組領導層；
　　　　　　　　　美國參議院提出立法阻撓和解協議

　　《新股上市》﹡工業富聯今日掛牌上市，董事長稱將結盟海康威視

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道08/06/2018
【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署 華南市佔領先
FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

【etnet Bonus賞你】皇室堡企鵝新星Penmily最萌系列限定精品-- 『企』間限定小袋子及企鵝A4「萌」件套

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN