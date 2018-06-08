《日出而作》中興與美國達協議，油組或不增產，納指回吐道指續漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５２４１．４１ 升 ９５．０２點╱０．３８％
標普５００ ２７７０．３７ 跌 １．９８點╱０．０７％
納斯達克 ７６３５．０７ 跌 ５４．１７點╱０．７０％
倫敦富時１００ ７７０４．４０ 跌 ７．９７點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２８１１．０５ 跌 １９．０２點╱０．１５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４８．３６ 跌 ９．２０點╱０．１７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９．７７，歐元兌美元１．１７９８
《最新資訊》﹡美國議員調查谷歌與騰訊等中國合作夥伴的關係
﹡中小銀行收緊Ｈ按，變相加息０﹒１２厘
﹡新世界（０００１７）柏蔚山推１房，５４８呎１４３４萬元
﹡新界東北發展，明年下半年收地
﹡納指結束多日升市，貿易關係緊張美債有追捧
﹡憧憬歐央行計劃結束買債，歐元升至３周高位
﹡通達集團（００６９８）預期中期純利增長四至五成
﹡沛然環保（０８３２０）料年度虧損淨額增加
﹡美朝峰會倘順利或開兩日
﹡特朗普表示若美朝峰會取得成功，或邀請金正恩訪美
﹡小米向中證監遞交ＣＤＲ申請
﹡九巴擬辦豪華巴士，運署再研細節
﹡比利時航空辦港直航，再攻內地
﹡康達環保（０６１３６）首五個月污水處理規模增近半成
﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購２７７萬股，涉資２０２３萬英鎊
﹡調查發現僱員今年平均加薪３﹒２％，勝去年
《國企紅籌》﹡中興（００７６３）與美國達成和解協議，罰款１０億美元並改組領導層；
美國參議院提出立法阻撓和解協議
《新股上市》﹡工業富聯今日掛牌上市，董事長稱將結盟海康威視