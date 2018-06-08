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即市新聞

08/06/2018 16:31

《窩輪匯智－劉嘉輝》世界盃打到嚟，如何利用窩輪捕捉大市波動？

　　《窩輪匯智》下周除了是聯儲局議息的日子，亦是四年一度世界盃揭幕的日子，本周大市一
度上破１００天線後動力顯著減弱，周五（８日）更一度大跌超過６００點，蒸發過去六天的部
分升幅。
　
　　不過，市有市跌，個股有個股的獨有節奏，特別是隨中興通訊（００７６３）事件有望解決
，手機設備股錄得不俗的表現。就以瑞聲（０２０１８）為例，股價由５月底以來，反覆上升
。截至周五早上，股價累計升超過一成六，大幅跑贏大市同期表現。
　
　　投資者又該以甚麼條款的窩輪，方能博取最大的回報？那就要視乎投資者對正股突破的時間
及幅度，以及能承受的風險水平來評估。
　
　　假設投資者對股價短期走勢及幅度有較大信心的話，可留意一些輕微價外及短期的產品，這
類產品的特性是時間值較少，價格低而實際槓桿高。亦因為這個原因，若股價未能在預期的時間
突破並走出巨大升╱跌勢，這類窩輪在到期時未能由價外變為價內的話，價錢便會跌至零。
　
　　對於較保守的投資者，又不介意以較上述多一點資金坐倉的話，則可留意一些貼價及長身一
點的選擇，實際槓桿雖然不及上述產品為高，但防守性則會較高，即使正股突破時間較預期有出
入，這類證到期前仍有被行使的機會。
　
　　至於部署炒大市上落，如果擔心引伸波幅繼續受壓，其實亦不妨留意牛熊證選擇，收回價則
可參考上落區間之上╱下多加數百點，以預留一定的防守空間。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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