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08/06/2018 09:10

《選股情報－石鏡泉》估仍如昨

　　《選股情報》仍持６月６日及６月７日之議，３１８不上破，３１２不失，恆指仍是區間活
動，原因？
　　又話要等美議息，又話要等特金會。總之，好友唔想郁，一定有理由。好友未大郁，淡友亦
唔敢郁，結果就是恆指區間中浮游。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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