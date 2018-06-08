《選股情報》仍持６月６日及６月７日之議，３１８不上破，３１２不失，恆指仍是區間活
動，原因？
又話要等美議息，又話要等特金會。總之，好友唔想郁，一定有理由。好友未大郁，淡友亦
唔敢郁，結果就是恆指區間中浮游。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
08/06/2018 09:10
《選股情報－石鏡泉》估仍如昨
《選股情報》仍持６月６日及６月７日之議，３１８不上破，３１２不失，恆指仍是區間活
動，原因？
又話要等美議息，又話要等特金會。總之，好友唔想郁，一定有理由。好友未大郁，淡友亦
唔敢郁，結果就是恆指區間中浮游。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
|生財有道07/06/2018
【踢出財富】5中企雄踞FIFA贊助席 世界盃或2030臨中國
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰