《選股情報－石鏡泉》估仍如昨

《選股情報》仍持６月６日及６月７日之議，３１８不上破，３１２不失，恆指仍是區間活

動，原因？

又話要等美議息，又話要等特金會。總之，好友唔想郁，一定有理由。好友未大郁，淡友亦

唔敢郁，結果就是恆指區間中浮游。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

