《經濟通通訊社８日專訊》市場最新消息表示，小米已於昨日（７日）通過上市聆訊，預料
最快今個月底開始招股，７月中上旬上市。小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增
長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到７００億至８００億美元之間。
另外，昨日已有消息傳出，在ＣＤＲ各項細則陸續公布後，小米將成為第一家發行ＣＤＲ的
新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於昨日就發行ＣＤＲ向中證監提出申請，而招股書最快於今
日（８日）上網公開。小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｍｌ）
08/06/2018 09:05
【新股上市】消息指，小米已通過上市聆訊
《經濟通通訊社８日專訊》市場最新消息表示，小米已於昨日（７日）通過上市聆訊，預料
最快今個月底開始招股，７月中上旬上市。小米在香港初步以預測盈利水平和６０倍市盈率的增
長模型定價，使其ＩＰＯ目標估值達到７００億至８００億美元之間。
另外，昨日已有消息傳出，在ＣＤＲ各項細則陸續公布後，小米將成為第一家發行ＣＤＲ的
新經濟獨角獸公司。消息指小米最快於昨日就發行ＣＤＲ向中證監提出申請，而招股書最快於今
日（８日）上網公開。小米本次發行ＣＤＲ的保薦機構是中信証券。（ｍｌ）
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