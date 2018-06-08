【中興解禁】傳中國準備批准恩智浦與高通交易

《經濟通通訊社８日專訊》中興通訊（００７６３）與美國政府達成協議，將支付１０億美

元罰款，並進行領導層改組，以換取美方解除中興與美國供應商往來的禁令。但外地傳媒引述匿

名知情人士報道，雖然美國商務部長羅斯稱有關中興通訊的協議僅僅是一項執法行動，但中國據

稱準備批准恩智浦半導體與高通的交易，該交易應很快將獲批。

之前一直傳出，只要美國放生中興，中國則批准高通以４４０億美元收購恩智浦半導體交易

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