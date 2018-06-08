【透視大灣區－嚟緊炒Ｄ乜】睿見教育區內積極部署，華南市佔領先

《經濟通通訊社記者盧翠瑜８日報道》「粵港澳大灣區」概念繼續熱炒，各行各業亦積極在

區內作部署，人才開始遷到大灣區城市發展，區內人口增加，對教育需求亦因而上升。睿見教育

（０６０６８）為華南地區最大民辦教育集團之一，主打中小學教育，亦積極透過收購擴大版圖

，加上早前有傳中央有意進一步放寬生育政策，對教育行業的潛在需求巨大。教育股在上月累積

不少升幅，近日見回吐，股價已回到較合理水平，可把握機會入市。



＊常住及外來人口利教育行業＊



「粵港澳大灣區」由廣東省的九個城市，加上香港及澳門兩個特別行政區組成，為國家級的

戰略規劃，擬在經濟等方面作緊密合作。大灣區於２０１７年的經濟總量逾１０萬億元人民幣，

佔全國生產總值的約１２％。

大灣區的常住人口逾６７００萬，加上將會到當地生活及工作的外來人口，該區成為消費、

醫療及教育行業炙手可熱的業務發展目標。隨著龐大的人口，加上外來人口連同家庭一同搬到區

內，當地對教育的需求存在很大的增長空間。



＊生育政策有機會進一步放寬＊



中國近年積極放寬生育政策，於２０１５年１０月決定取消實行超過３０年的一孩政策，並

把生育限制放寬至二孩。根據中國國家統計局，中國於２０１６年的出生嬰兒總數約為１７９０

萬人，較２０１５年增加超過１００萬人。當中，廣東省於同年的新生嬰兒數目約為１３０萬人

，出生率約為１１﹒９％。

另外，此前有報道引述知情人士稱，國務院已要求相關部門研究，解除維持了４０年的生育

限制，又說中國領導層希望藉此降低人口老化速度。知情人士又說，當局會提出「獨立生育」政

策，容許民眾自由選擇生育多少子女，最快今年第四季作決定。

內地生育限制的放寬，甚至取消，有利多個行業，當中最直接能受惠的必定為教育。生育率

上升將能推動對教育行業的需求，有助增加學生人數及收入。



＊華南地區最大民辦教育集團＊



睿見教育為於華南地區經營高端中小學民辦教育集團，按招生人數衡量，為區內最大的民辦

教育集團，市場佔有率約２﹒８％。

睿見教育旗下有三間學校位於廣東省東莞市，其餘位於廣東省惠州市、揭陽市，遼寧省盤錦

市及山東省濰坊市，提供小學、初中及高中課程，部分提供國際課程，例如向高中學生提供取得

國際普通中等教育證書（ＩＧＣＳＥ）及英國普通教育Ａ級證書所需考試的課程。

根據集團截至２月底止中期報告，半年純利１﹒４５億元人民幣，按年增長３５﹒１％，每

股基本盈利７分人民幣，中期息每股３﹒２分人民幣。期內，收入增加１８﹒８％，至５﹒９２

億元人民幣；毛利增１３﹒４％，至２﹒６１億元；核心淨利潤升３４﹒８％至１﹒６３億元人

民幣；而２０１７年９月１日招生總人數按年升２９﹒５％，至４﹒１２萬人。



＊積極大灣區部署及擴大版圖＊



睿見教育積極在大灣區部署，其預計在不久的未來，港珠澳大橋及廣深港高速鐵路開通將促

進大灣區發展，吸引更多來自中國其他省份的人才及其子女在區內生活，由此相信廣東省對民辦

教育的龐大需求將會持續，因為集團會繼續集中在廣東省擴展業務。

集團指，除了現時在廣東省東莞、惠州及揭陽的現有學校外，將會進一步加強在省內不同地

區的學校網絡，例如：東部的潮州、西部的肇慶及南部的廣州。

在設立新學校外，集團亦積極收購各地的民辦學校，以擴大版圖。集團早於去年６月，斥資

２﹒２億元人民幣，收購揭陽學校連土地，該民辦學校於２０１６╱２０１７學年擁有約

３２００名學生。集團透過收購，能夠直接和快速地增加旗下學生人數，而充裕的資金亦有助未

來的收購計劃。



＊富瑞唱好目標望１０﹒２元＊



富瑞發表最新發表研究報告指出，睿見教育不少學生都能取得佳績，預期集團將可增加現有

學校使用率，而近期政策調整也令旗下部分學校可獲稅務寬免，有助推升股價，因此首予「買入

」投資評級，目標價１０﹒２元。

富瑞報告指，睿見教育管理層透露，近日曾與廣東稅務當局會面，得知當局不反對集團旗下

小學和中學申請稅務寬免，雖然有關稅率全年影響至２０１８年下半年才會反映出來。富瑞又認

為，當局收緊對教育機構財務、師資培訓和領牌要求，可能迫使規模較小和盈利能力較低的巿場

參與者向大型教育機構賣盤。

中銀國際最新亦啟動對睿見教育的研究追蹤，首予「買入」投資評級，目標價為８﹒１０元

。



＊廿天線下入市，中長線持有＊



港股前陣子上升，教育板塊成為追捧的對象，累積不少的升幅，但隨著大市的焦點再次轉移

到中資金融股、手機設備股及騰訊（００７００）等重磅股，教育股連日回吐，造就不錯的入市

機會，睿見教育可考慮於廿天線（６﹒７２４２）以下水平入市，可中長線持有。



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表列睿見教育業績（人民幣）：

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２０１８年２月底止中期 ２０１７年８月底止全年 ２０１６年８月底止全年

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收入 ５﹒９２億元 ９﹒７９億元 ７﹒０１億元

（＋１８﹒８％） （＋３９﹒７％） （＋２３﹒２％）



毛利 ２﹒６２億元 ４﹒５０億元 ３﹒３０億元

（＋１３﹒４％） （＋３６﹒２％） （＋１８﹒２％）



純利 １﹒４５億元 ２﹒００億元 １﹒５４億元

（＋３５﹒１％） （＋２９﹒７％） （－１５﹒３％）



招生總人數＊ ４﹒１２萬人 ３﹒１８萬人 ２﹒７６萬人

（＋２９﹒５％） （＋１５﹒０％） （＋２１﹒０％）

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＊上年９月１日人數



表列部分教育股股價表現：



股份 今年以來（％） 本季以來（％） 昨日收報

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中教控股 （００８３９） ＋１２６﹒１４％ ＋６１﹒０４％ １４﹒８８元

楓葉教育 （０１３１７） ＋ ５６﹒３３％ ＋３４﹒６７％ １４﹒０６元

成實外教育 （０１５６５） ＋ ８﹒２０％ ＋１０﹒８６％ ５﹒４１元

民生教育 （０１５６９） ＋ ３５﹒００％ ＋４５﹒９５％ ２﹒１６元

新高教集團 （０２００１） ＋ ８１﹒５９％ ＋３６﹒３６％ ７﹒２８元

新華教育 （０２７７９） ＋ ２０﹒５５％＊ ＋２７﹒６０％ ３﹒９３元

睿見教育 （０６０６８） ＋ ４３﹒７５％ ＋２２﹒１６％ ６﹒６７元

宇華教育 （０６１６９） ＋ ４４﹒６５％ ＋３９﹒４４％ ５﹒５４元

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股指

恆生指數 ＋ ５﹒３３％ ＋ ４﹒７２％ ３１５１２點

國企指數 ＋ ５﹒９７％ ＋ ３﹒４１％ １２４０７點

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註：資料截至昨日（７日）收市

＊新華教育今年３月２６日掛牌，以上市價３﹒２６元計算

