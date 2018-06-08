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即市新聞

08/06/2018 16:40

《盤後部署》港股仍未擺脫上落區間，密切留意Ｇ７及美朝峰會

　　《經濟通通訊社８日專訊》華爾街股市周四（７日）個別發展，科技股連漲多日後回吐，納
指再創新高後，倒跌５４點報７６３５點。港股今早低開７７點或０﹒２５％，報３１４３５點
。騰訊（００７００）從高位回落失４２０元關，而重磅股午後沽壓加重，加上內地股市跌勢加
劇，拖累港股最多曾挫６３８點，低見３０８７４點。最終全日跌５５４點或１﹒７６％，報
３０９５８點，失百天線（３０９９１點），並失守三萬一關口。主板成交９９８﹒１２億元，
較上日減少５﹒４３％。
　　國指跌２４２點或１﹒９５％，報１２１６５點。滬指跌４２點或１﹒３６％，報３０６７
點。

＊留意Ｇ７及美朝峰會進展＊

　　Ｇ７峰會將會在今明兩日在加拿大舉行，外界關注美國及其餘六國對貿易議題的立場。早前
在Ｇ７財長會議後，東道主加拿大發表聲明，強調美國單方面採取貿易行動所帶來的負面影響。
外界估計美國將會在Ｇ７峰會上被孤立。不過，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國與其他
Ｇ７國家仍然有所分歧，但總統特朗普將堅持立場。
　　此外，美朝峰會將於下周二（１２日）於新加坡舉行，關注兩國在包括核武等議題上的進展
。而美國聯儲局將會於香港時間下周四（１４日）凌晨公布議息結果，雖然事前已充分預期肯定
加息四分一厘，仍可從中參透日後的加息步伐。

＊港股下周初仍會繼續受壓＊

　　港股在連升六日累漲１４５５點後終見回吐，今日更曾重創６３８點，低見３０８７４點。
除了因為此前累升太多，亦由於大市本質上其實仍未擺脫橫行格局。今輪升市的最高位，即暫時
的月內高位３１５２１點，與上月高位３１５９２點相當接近，而現在仍未跌穿上月低位，反映
港股仍在上落區間之內。
　　若參考上月下旬的走勢，港股短期內有機會要繼續調整，不過預計在上月低位２９７９２點
有強力的支持，後市走勢仍要待Ｇ７峰會、美朝峰會等會談明朗化，相信下周初亦會繼續受壓。
（ａｌ）

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