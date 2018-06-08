《盤後部署》港股仍未擺脫上落區間，密切留意Ｇ７及美朝峰會

《經濟通通訊社８日專訊》華爾街股市周四（７日）個別發展，科技股連漲多日後回吐，納

指再創新高後，倒跌５４點報７６３５點。港股今早低開７７點或０﹒２５％，報３１４３５點

。騰訊（００７００）從高位回落失４２０元關，而重磅股午後沽壓加重，加上內地股市跌勢加

劇，拖累港股最多曾挫６３８點，低見３０８７４點。最終全日跌５５４點或１﹒７６％，報

３０９５８點，失百天線（３０９９１點），並失守三萬一關口。主板成交９９８﹒１２億元，

較上日減少５﹒４３％。

國指跌２４２點或１﹒９５％，報１２１６５點。滬指跌４２點或１﹒３６％，報３０６７

點。



＊留意Ｇ７及美朝峰會進展＊



Ｇ７峰會將會在今明兩日在加拿大舉行，外界關注美國及其餘六國對貿易議題的立場。早前

在Ｇ７財長會議後，東道主加拿大發表聲明，強調美國單方面採取貿易行動所帶來的負面影響。

外界估計美國將會在Ｇ７峰會上被孤立。不過，美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國與其他

Ｇ７國家仍然有所分歧，但總統特朗普將堅持立場。

此外，美朝峰會將於下周二（１２日）於新加坡舉行，關注兩國在包括核武等議題上的進展

。而美國聯儲局將會於香港時間下周四（１４日）凌晨公布議息結果，雖然事前已充分預期肯定

加息四分一厘，仍可從中參透日後的加息步伐。



＊港股下周初仍會繼續受壓＊



港股在連升六日累漲１４５５點後終見回吐，今日更曾重創６３８點，低見３０８７４點。

除了因為此前累升太多，亦由於大市本質上其實仍未擺脫橫行格局。今輪升市的最高位，即暫時

的月內高位３１５２１點，與上月高位３１５９２點相當接近，而現在仍未跌穿上月低位，反映

港股仍在上落區間之內。

若參考上月下旬的走勢，港股短期內有機會要繼續調整，不過預計在上月低位２９７９２點

有強力的支持，後市走勢仍要待Ｇ７峰會、美朝峰會等會談明朗化，相信下周初亦會繼續受壓。

（ａｌ）

