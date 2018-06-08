《經濟通通訊社８日專訊》美國政府宣布達成協議，解除對中興通訊（００７６３）的制裁
。美國參議院共和民主兩黨議員提出立法，力圖阻撓這項協議。
參議院的這項立法將恢復對中興通訊因違反出口控制而遭受的制裁，同時禁止美國政府機構
向中興通訊或華為購買或租賃設備或服務。該立法還將禁止美國政府以補貼或貸款的形式資助華
為、中興通訊及其子公司或關聯企業。（ｍｎ）
08/06/2018 08:30
【中興解禁】美國參議院提出立法阻撓中興通訊和解協議
《經濟通通訊社８日專訊》美國政府宣布達成協議，解除對中興通訊（００７６３）的制裁
。美國參議院共和民主兩黨議員提出立法，力圖阻撓這項協議。
參議院的這項立法將恢復對中興通訊因違反出口控制而遭受的制裁，同時禁止美國政府機構
向中興通訊或華為購買或租賃設備或服務。該立法還將禁止美國政府以補貼或貸款的形式資助華
為、中興通訊及其子公司或關聯企業。（ｍｎ）
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