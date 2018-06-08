【中興解禁】美國參議院提出立法阻撓中興通訊和解協議

《經濟通通訊社８日專訊》美國政府宣布達成協議，解除對中興通訊（００７６３）的制裁

。美國參議院共和民主兩黨議員提出立法，力圖阻撓這項協議。

參議院的這項立法將恢復對中興通訊因違反出口控制而遭受的制裁，同時禁止美國政府機構

向中興通訊或華為購買或租賃設備或服務。該立法還將禁止美國政府以補貼或貸款的形式資助華

為、中興通訊及其子公司或關聯企業。（ｍｎ）

