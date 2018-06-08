【朝鮮局勢】特朗普：若美朝峰會取得成功，或邀請金正恩訪美

《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普表示，若下周與北韓領導人金正恩的會談取得成

功，有可能邀請後者訪問白宮。但他亦暗示，如果他認為會談進展不順，亦準備馬上退出會議。

在與日本首相安倍晉三共同舉行的記者會上，特朗普還重申他上周的看法，認為他與金正恩

有可能簽署協議終戰宣言。

特朗普補充，希望有一日美國及北韓兩國的政府關係能夠正常化。（ｍｎ）

