《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普表示，若下周與北韓領導人金正恩的會談取得成
功，有可能邀請後者訪問白宮。但他亦暗示，如果他認為會談進展不順，亦準備馬上退出會議。
在與日本首相安倍晉三共同舉行的記者會上，特朗普還重申他上周的看法，認為他與金正恩
有可能簽署協議終戰宣言。
特朗普補充，希望有一日美國及北韓兩國的政府關係能夠正常化。（ｍｎ）
08/06/2018 08:38
【朝鮮局勢】特朗普：若美朝峰會取得成功，或邀請金正恩訪美
《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普表示，若下周與北韓領導人金正恩的會談取得成
功，有可能邀請後者訪問白宮。但他亦暗示，如果他認為會談進展不順，亦準備馬上退出會議。
在與日本首相安倍晉三共同舉行的記者會上，特朗普還重申他上周的看法，認為他與金正恩
有可能簽署協議終戰宣言。
特朗普補充，希望有一日美國及北韓兩國的政府關係能夠正常化。（ｍｎ）
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