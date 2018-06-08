【脫歐之後】英國倡脫歐後留在歐盟海關聯盟以解決愛爾蘭邊界問題

《經濟通通訊社８日專訊》英國政府公布脫歐後愛爾蘭邊界問題的提議，承諾英國在正式退

出歐盟後的很長時間內仍將屬於歐盟海關聯盟的成員。

海關聯盟讓歐盟成員國進行免關稅貿易，並對來自非成員國的進口商品制定統一關稅。美國

之前表示將退出該聯盟，自行與其它國家談判貿易協議。

根據最新的提議，英國在達成永久性貿易安排之前不會離開海關聯盟，當中可能涉及採取新

的技術，避免北愛爾蘭及愛爾蘭共和國之間出現實際邊界，因北愛爾蘭是英國的一部分，而愛爾

蘭仍是歐盟成員國。（ｍｎ）

