《經濟通通訊社８日專訊》英國政府公布脫歐後愛爾蘭邊界問題的提議，承諾英國在正式退
出歐盟後的很長時間內仍將屬於歐盟海關聯盟的成員。
海關聯盟讓歐盟成員國進行免關稅貿易，並對來自非成員國的進口商品制定統一關稅。美國
之前表示將退出該聯盟，自行與其它國家談判貿易協議。
根據最新的提議，英國在達成永久性貿易安排之前不會離開海關聯盟，當中可能涉及採取新
的技術，避免北愛爾蘭及愛爾蘭共和國之間出現實際邊界，因北愛爾蘭是英國的一部分，而愛爾
蘭仍是歐盟成員國。（ｍｎ）
08/06/2018 10:30
【脫歐之後】英國倡脫歐後留在歐盟海關聯盟以解決愛爾蘭邊界問題
《經濟通通訊社８日專訊》英國政府公布脫歐後愛爾蘭邊界問題的提議，承諾英國在正式退
出歐盟後的很長時間內仍將屬於歐盟海關聯盟的成員。
海關聯盟讓歐盟成員國進行免關稅貿易，並對來自非成員國的進口商品制定統一關稅。美國
之前表示將退出該聯盟，自行與其它國家談判貿易協議。
根據最新的提議，英國在達成永久性貿易安排之前不會離開海關聯盟，當中可能涉及採取新
的技術，避免北愛爾蘭及愛爾蘭共和國之間出現實際邊界，因北愛爾蘭是英國的一部分，而愛爾
蘭仍是歐盟成員國。（ｍｎ）
|FOCUS08/06/2018
【FOCUS】14億美元「智商稅」換放生 中興復牌或重創北水
|生財有道08/06/2018
【中興解禁】中興與美國達成和解協議 罰款十億美元並改組領導層
|國際動態08/06/2018
北韓拆導彈試驗場 特金會或開兩日
|生財有道07/06/2018
【土地大辯論】網上問卷推出 黃遠輝：沒刻意降某選項供應面積
|生財有道07/06/2018
【荷蘭直擊】安居新思維：貨櫃屋、水上屋、社會房屋
|專訪07/06/2018
五礦地產:短期集中投資香港，油塘項目兩年後預售
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰