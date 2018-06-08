《台股攻略－馮偉明》權值股領跌，台股重挫近百點

《台股攻略》台股今日下跌９５﹒３３點，收１１１５６﹒４２點，跌破５日均線，成交值

為新台幣１６１０﹒０５億元。

受美國科技股回吐影響，台股短線有沽壓，權值股台積電、鴻海及大立光領跌，指數終場重

挫近百點。鴻海旗下工業富聯（ＦＩＩ）今日在中國大陸上海Ａ股掛牌上市，首日升幅達４４％

，惟未有刺激鴻海表現；鴻海今跌３﹒１８％，收新台幣８８﹒３元。台積電今日開低走低，跌

１﹒３％，收新台幣２２７元；大立光盤中翻黑，一度重挫２﹒８％，終場收新台幣４５４５元

。國巨營收利多不漲，跌４﹒０７％，華新科及禾伸堂亦同步熄火，信昌電、智寶、立隆及華容

等異軍突起，強攻漲停板。台塑四寶盤下整理，金融股方面，富邦金跌０﹒３７％，國泰金收平

盤，兆豐金跌０﹒９１％，中信金跌０﹒６７％，新光金升０﹒４１％。

下周投資者須留意上市櫃公司公布的５月業績、股東會行情、川金會、世界盃以及ＦＯＭＣ

利率會議，預期市場將偏多操作，台股後續有望高位震盪。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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