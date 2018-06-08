《經濟通通訊社８日專訊》通達集團（００６９８）發盈喜，經考慮集團於今年５月及６月
的銷售出貨計劃，及目前可得資料，預期中期純利較去年將錄得約４０％至５０％的增幅。
該增幅主要來自：營業額增加、應收帳款及其他應收款項減值減少、人民幣升值產生的匯兌
收益，且部分被財務費用增加所抵銷。
中期業績料於８月公布。（ａｌ）
08/06/2018 08:52
【企業盈喜】通達集團（００６９８）預期中期純利增長四至五成
《經濟通通訊社８日專訊》通達集團（００６９８）發盈喜，經考慮集團於今年５月及６月
的銷售出貨計劃，及目前可得資料，預期中期純利較去年將錄得約４０％至５０％的增幅。
該增幅主要來自：營業額增加、應收帳款及其他應收款項減值減少、人民幣升值產生的匯兌
收益，且部分被財務費用增加所抵銷。
中期業績料於８月公布。（ａｌ）
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