【企業盈喜】通達集團（００６９８）預期中期純利增長四至五成

《經濟通通訊社８日專訊》通達集團（００６９８）發盈喜，經考慮集團於今年５月及６月

的銷售出貨計劃，及目前可得資料，預期中期純利較去年將錄得約４０％至５０％的增幅。

該增幅主要來自：營業額增加、應收帳款及其他應收款項減值減少、人民幣升值產生的匯兌

收益，且部分被財務費用增加所抵銷。

中期業績料於８月公布。（ａｌ）

